José Eduardo Derbez

Los Derbez que acompañaron a José Eduardo en el nacimiento de su bebé Tessa: ¿quién faltó?

En un día tan importante para el comediante, su familia paterna no podía faltar y así lo dejó claro su hermana Aislinn Derbez. La noche de este 30 de junio, José Eduardo y su pareja, Paola, anunciaron la llegada de su primogénita a este mundo.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Victoria Ruffo ya es abuela: José Eduardo Derbez da la bienvenida a su bebé

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay anunciaron la noche de este 30 de junio el nacimiento de su pequeña Tessa.

La joven modelo compartió la noticia mediante una publicación en su cuenta de Instagram, la cual acompañó con un video en el que aparece un piecito y una manita de la bebé.

“Bienvenida al mundo, Tessa. 30-06-24. 10:44 a.m. nació el amor de nuestras vidas. Papá y yo te amamos con todo el corazón”, escribió.

Hasta el momento, el actor no se ha pronunciado sobre su debut oficial como papá a sus 32 años, que cumplió en abril.

Tessa, hija de José Eduardo Derbez y Paola Dalay, nació la mañana del 30 de junio de 2024.
Imagen Paola Dalay/Instagram

Los Derbez que estuvieron con José Eduardo en el alumbramiento de Tessa

José Eduardo Derbez no ha revelado detalles del parto de Paola Dalay, su hermana, Aislinn Derbez, compartió una fotografía que aclara una duda: ¿quiénes de su familia lo acompañaron en tan importante momento?

En la ‘selfie’, que la actriz subió a sus historias de la red social, se puede apreciar que ellos estaban con Eugenio Derbez, su esposa, Alessandra Rosaldo, y su niña, Aitana.

“Emoción total”, anotó la protagonista de la película ‘A la Mala’, que puedes ver aquí en ViX, para expresar su sentir.

En la imagen hace falta Vadhir Derbez, por lo que actualmente no se sabe si estuvo en el hospital para conocer a su sobrina.

José Eduardo Derbez contó con el apoyo de su papá, Eugenio Derbez, y hermanas, Aislinn y Aitana, así como de Alessandra Rosaldo durante el nacimiento de su hija.
Imagen Aislinn Derbez/Instagram

El alumbramiento de Tessa marcaría el reencuentro de Eugenio con su ex, Victoria Ruffo, con quien hace más de dos décadas concluyó su relación en pésimos términos.

La ‘Queen de las telenovelas’ tampoco ha hecho público si acudió al hospital para estar al lado de José Eduardo y Paola, aunque previamente afirmó en diversas ocasiones que así lo haría.

La esperada instantánea de la reunión entre la estrella de melodramas como ‘Corona de lágrimas’ y el comediante podría ser vendida por su hijo en exclusiva para una revista, según dijo a ‘De primera mano’.

Novia de José Eduardo Derbez lanza mensaje

A horas de haberse convertido en madre, Paola Dalay, pareja de José Eduardo Derbez, reapareció en la plataforma digital.

Ella emitió una breve misiva dirigida a todas aquellas personas que le han hecho llegar sus buenos deseos para Tessa.

“Gracias por todos sus mensajes tan bonitos, los estoy leyendo todos y poco a poco los iré contestando. Estamos felices”, indicó.

La también ‘influencer’ no comentó si todavía se encuentran internadas o si ya las dieron de alta y ahora están en la comodidad de su hogar.

Paola Dalay reapareció en Instagram tras dar a luz a Tessa.
Imagen Paola Dalay/Instagram
José Eduardo DerbezHijos de famososEugenio DerbezAitana DerbezAislinn DerbezFamosos

