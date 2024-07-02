¿Cómo está José Eduardo Derbez después del nacimiento de su hija? Victoria Ruffo lo revela

Video Las primeras imágenes de la bebé de José Eduardo Derbez: ella es Tessa, la nieta de Victoria Ruffo

José Eduardo Derbez finalmente debutó cómo padre la mañana del domingo 30 de junio cuando su novia, Paola Dalay, dio a luz a su hija Tessa.

Fue precisamente la joven modelo quien dio a conocer, horas más tarde, el nacimiento de su primogénita al publicar en Instagram un video en el que se ven su piecito y manita.

“Bienvenida al mundo, Tessa”, escribió para acompañar el clip. “Papá y yo te amamos con todo el corazón”, agregó.

Si bien los padres del actor, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, ya compartieron su sentir por convertirse en abuelos, él ha guardado absoluto hermetismo.

¿Cómo está José Eduardo Derbez tras el nacimiento de su hija Tessa?

Pese al silencio de José Eduardo, ha sido su mamá, Victoria Ruffo, la que reveló cómo se encuentra él ahora que se estrenó en la paternidad.

“Está vuelto loco, contento, chillando, trae toda la sensibilidad encima”, contó en un audio que le envió a la periodista Inés Moreno, quien lo difundió este 1 de julio en su canal de YouTube.

La llamada ‘Queen de las telenovelas’ puntualizó que dicha reacción “es normal”, ya que él “es un muchacho muy sensible, es muy bueno, muy tierno, muy cariñoso”.

“Yo creo que va a ser un excelente papá”, aseveró ella sin dudas acerca del desempeño que tendrá el comediante criando a Tessa.

Aunque Paola Dalay, pareja del protagonista de la película ‘El Roomie’, que puedes ver aquí en ViX, ya reapareció ayer en sus historias de la red social, él no se ha dejado ver.

“Despeinada, ojerosa, hinchada, pero más feliz que nunca. ¡Muero por contarles todo!”, anotó encima de una grabación en la que sale aparentemente recostada en una cama.

Eugenio Derbez comparte por qué José Eduardo se sintió “muy raro”

Este lunes, en entrevista con ‘De primera mano’, Eugenio Derbez narró cómo estaba José Eduardo al momento del parto.

“En algún momento me dijo: ‘Me siento muy raro’. Le pregunté: ‘¿De ser papá?’. (Respondió): ‘No, de ver a mis papás juntos’”, contó el cineasta.

“De verdad lo sentí genuinamente feliz por todo, por la bebé y por el hecho de tener… de repente ahí estábamos todos (su familia) en el cuarto”, agregó.

Él se refiere a que en esta importante fecha, se reencontró con Victoria Ruffo después de años viviendo sin hablarse luego de que su relación finalizara en muy malos términos.

Paralelamente, Eugenio desveló que José Eduardo comenzó a prepararse para la llegada de Tessa desde hace meses.

“Me sorprendió mucho su madurez”, admitió, “lo vi que tomaba cursos, remodeló su departamento, se deshizo del féretro, de todas las cosas raras que tenía ahí, renunció a los amigos, empezó a comer más sano”, expuso.