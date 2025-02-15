Victoria Ruffo reacciona a la ausencia de los Derbez en el bautizo de su nieta: "Mejor ¿no?"

Video Al interior de la fiesta de bautizo de la nieta de Victoria Ruffo: ¿se aparecieron los Derbez?

La hija de José Eduardo y Paola Dalay recibió el sacramento del bautismo este 15 de febrero y, aunque estuvo rodeada de sus seres queridos, ningún miembro de su familia paterna estuvo presente.

¿Por qué no fueron los Derbez?

PUBLICIDAD

Aislinn ventiló que nadie de la familia Derbez asistiría al bautizo de Tessa porque tenían un viaje familiar.

"Desde hace varios meses teníamos planeado celebrar a Vadhir, vamos a ir a un viaje a ver ballenas y justo coincidió con que la familia de José Eduardo solo podía ese día, entonces se nos empalmó", dijo al canal de YouTube 'El Fernán'.

Victoria Ruffo reacciona a la ausencia de Eugenio Derbez

A las afueras de la iglesia donde su nieta Tessa fue bautizada, Victoria Ruffo fue cuestionada al respecto y respondió con el humor que la caracteriza.

"La verdad no sé (porqué no vinieron), pero mejor ¿no?, para estar contenta", dijo entre risas a los medios de comunicación.

La protagonista de 'Corona de Lágrimas', telenovela que puedes ver en ViX, señaló que cada quien tiene sus compromisos y José Eduardo hace su vida: "Están los que tienen que estar y qué padre, si no pues ni modo".

¿José Eduardo Derbez está enojado con su familia?

El actor dejó claro que, aunque invitó a su padre y a sus hermanos, entiende que no pudieron asistir a la emotiva celebración de Tessa.

"Los invité y estamos bien, para que no vayan a decir que estamos pelados ni nada, estamos bien, de hecho me estoy mensajeando con ellos", dijo a los medios, reportó TVyNovelas.

"No pudieron, unos por 'chamba', otros que tenían ya un viaje, etcétera, pero bueno, no pasa nada", añadió.

Bromeó sobre la razón que dio Aislinn respecto a por qué no fueron al bautizo: "¡Ah! ¿Van a ir a ver ballenas? Híjole, prefieren ir a ver una ballena que estar aquí".

PUBLICIDAD

El actor, de 32 años, también desmintió los rumores de que la ausencia de su familia fue porque Victoria Ruffo no quería que estuvieran presentes: "¡Ay no!, en el hospital convivieron bien, chance y no los iba a sentar juntos", sentenció.