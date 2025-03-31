¿José Eduardo Derbez se casó secretamente en Las Vegas? Esta declaración desata la duda

Video ¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay a punto de separarse por supuesta infidelidad? Ella habla

José Eduardo Derbez está viviendo un momento de estabilidad personal al lado de su pareja, Paola Dalay, y su pequeña hija, Tessa.

Tras más de cinco años juntos y habiendo formado una familia, ¿el actor y la modelo se habrán finalmente convertido en marido y mujer?

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo acaba de generar la duda gracias a sus más recientes declaraciones.

¿Qué dijo José Eduardo Derbez sobre una boda con Paola Dalay?

Este 29 de marzo, José Eduardo Derbez fue abordado por la prensa mexicana a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Ahí, él puntualizó que la semana pasada viajó para “celebrar” tanto su próximo cumpleaños como el de Paola Dalay, ocurrido el sábado 22.

Ahondando, el comediante fue interrogado acerca de si tiene planeado el enlace nupcial, ante lo que respondió inmediatamente: “Venimos de Las Vegas”.

Luego de que un reportero le preguntara si “¿ya se casaron ahí?”, él replicó: “¡Ah, eso ya se enterarán después!”.

Un comunicador insistió para que aclarara si quería dar “a entender” que se dio el ‘Sí, acepto’ con su “mujer”, como él la llama.

“¡Híjole, puede ser que sí, eh! Chequen mis redes, ahí lo voy a poner”, dijo, según se aprecia en el video compartido en el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’.

El protagonista de Par de Ideotas inclusive reaccionó cuando le cuestionaron si la presunta ceremonia habría sido “con Elvis [Presley] de testigo”.

“¡Uy, hubiera estado muy bueno!”, aseveró para concluir el tema, aumentando las especulaciones de que ya podría ser el esposo de la ‘influencer’.

En febrero, durante su aparición en el programa ‘Faisy Nights’, José Eduardo se sinceró en torno a la posibilidad de contraer matrimonio con Paola.

“Es complejo, pero di una niña de compromiso”, aseguró, añadiendo tajante, “eso es mucho más fuerte que una boda”.

“Me da miedo”, reconoció, “de repente lo platicamos y digo, ‘¿y si lo firmamos y hacemos todo este rollo y de repente todo ‘bye’?’”.

¿José Eduardo Derbez y Paola Dalay se casaron?

A raíz de lo comentado por José Eduardo Derbez, a Paola Dalay la abordaron directamente para que confirmara si ya están unidos legalmente.

Con una historia de Instagram, en la que se río de la suposición, la creadora de contenido desmintió que se haya desposado durante su visita a ‘La ciudad del pecado’.