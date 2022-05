JLo sufrió un ataque de pánico que la dejó congelada: “Sentí que ya no me podía mover”

Jennifer Lopez, una de las artistas más importantes a nivel mundial, reveló que no descansar lo suficiente durante los inicios de su carrera la llevó a sufrir un ataque de pánico.

En la última edición de su boletín ‘On the JLo’, la estrella de ‘Hustlers’ explicó que en la década de los noventa, cuando estaba a finales de sus veintes, casi no dormía y trabajaba demasiado.

“Hubo una época en mi vida cuando solía dormir de tres a cinco horas por noche. Estaba en el set todo el día y en el estudio toda la noche, y haciendo [entrevistas con la] prensa y filmando videos los fines de semana”, relató en el texto.

Así fue el ataque de pánico que sufrió Jennifer Lopez

La prometida de Ben Affleck, quien entonces “pensaba que era invencible”, admitió que el agotamiento por no dormir adecuadamente le provocó un severo ataque de pánico.

“Hasta que un día, estaba sentada en un camper, y todo el trabajo y el estrés que conllevaba, aunado a no haber dormido lo suficiente para recuperarme mentalmente, me alcanzó”, recordó la intérprete de ‘On the floor’.

“Pasé de sentirme totalmente normal a pensar en todo lo que debía hacer ese día y, de repente, sentí que ya no me podía mover. Estaba completamente congelada”, agregó.

Lopez afirmó que había convertido su trabajo en una “prioridad que lo consumía todo”, por lo que dejó de lado sus necesidades de autocuidado, incluyendo dormir y tomarse 10 minutos para relajarse.

“Me sentí físicamente paralizada. No podía ver con claridad, y entonces los síntomas físicos que tenía empezaron a asustarme y el miedo se agravó. Ahora sé que era un clásico ataque de pánico provocado por el agotamiento, pero en ese momento ni siquiera había escuchado el término”, contó.

JLo descubrió la importancia de dormir adecuadamente

En su relato, la actriz dio a conocer que el momento fue aterrador e incluso pensó que se estaba "volviendo loca". Además, detalló que fue un guardia de seguridad quien la llevó con el doctor.

“Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: ‘No, no estás loca. Necesitas dormir... duerme de 7 a 9 horas por noche, no tomes cafeína y asegúrate de hacer tus ejercicios si vas a hacer tanto trabajo’”, se lee en el boletín.

Fue entonces cuando Jennifer se dio “cuenta de lo graves que podían ser las consecuencias de ignorar” lo que su cuerpo y mente necesitaban para estar sanos, y ahí empezó su viaje hacia el bienestar.

“Desde entonces, he intentado llevar una vida muy sana y equilibrada. A medida que dormía más y me cuidaba, me di cuenta de que se trataba de vivir a favor de la vida y no del envejecimiento”, puntualizó la actriz.

Dormir es uno de los secretos de belleza

de JLo

Lopez afirma que para ella el sueño es “el secreto de belleza más subestimado que existe”, por lo que le recomienda a todo el mundo dormir lo suficiente.

“Dormir al menos de 7 a 9 horas cada noche puede cambiar las cosas”, afirmó. También dijo: “A veces me despierto y digo: '¡Vaya! Acabo de perder 10 años en mi cara'. Eso es lo que puede hacer por ti una buena noche de sueño, y se acumula con el tiempo”.