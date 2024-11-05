Ben Affleck habría tenido una razón de “peso” para hacer su inesperada declaración sobre JLo

Video ¿A Ben Affleck le volvió la sonrisa sin JLo? Así captan al actor mientras viviría proceso de divorcio

El motivo por el que Ben Affleck habló por primera vez acerca de Jennifer López en medio de su divorcio habría quedado al descubierto.

Durante el fin de semana, el actor sorprendió al adular el desempeño de la actriz en su película ‘Unstoppable’, de la cual él es director.

“Jennifer es espectacular”, dijo en entrevista para Entertainment Tonight, refiriéndose a la interpretación de ella como Judy Robles, madre del conocido luchador Anthony Robles.

¿Por qué Ben Affleck se refirió a JLo?

Luego de que saliera a la luz el halago de Ben Affleck hacia su ex, Daily Mail reportó la supuesta razón por la que rompió el silencio.

“Él quiere que ‘Unstoppable’ sea un gran éxito y que JLo reciba tantos elogios como se merece por ello”, dijo una fuente al medio.

Según este ‘insider’, el galán de Hollywood no desea que lo que pasa entre él y la cantante “arruine el entusiasmo” por su trabajo ni por la cinta.

“Realmente cree que ella lo hizo genial. Él es cineasta y también ganador del Oscar, sabe lo que funciona y siempre pensó que ella sería increíble”, indicó.

“Ben obviamente tiene muchos cabos sueltos que atar con JLo, pero está orgulloso de su actuación. Además, sabe cuánto peso tienen sus comentarios y si él dice que su exesposa es buena, debe serlo, y la gente verá el filme”, añadió.

El confidente destacó que este proyecto “es una gran inversión” para Affleck y su amigo-socio, Matt Damon, por lo que no pueden dejar de expresarse al respecto del elenco.

Ben Affleck busca ser “civilizada” tras separación de JLo

Aunado a su presunta fe en el talento de Jennifer López, Ben Affleck igualmente habría dado su inesperada declaración en torno a ella buscando que queden en buenos términos.

“Él sabe que le van a preguntar por ‘Jen’ durante las apariciones en los medios. Se empeña en mantener un tono muy civilizado”, aseguró un informante al portal británico.

“Esto es lo primero y lo único que ha dicho de ella desde que rompieron y es todo lo que dirá”, advirtió la persona tajantemente.

Previamente, el mismo diario reportó que alegadamente el protagonista de ‘Armageddon’ estaría “listo” para darse una nueva oportunidad en el amor.