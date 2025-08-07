¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Video JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Jennifer López habría pasado un desagradable momento durante su estancia en Estambul, Turquía, esta semana.

De acuerdo con Daily Mail, a la cantante de 56 años “se le negó la entrada a una tienda Chanel” ubicada en el centro comercial Istinye Park, “después de que el personal de seguridad ‘no la reconociera’”, el pasado lunes 4 de agosto.

El medio asegura que la también actriz había estado paseando por la plaza e intentó ingresar al establecimiento; sin embargo, un guardia le dijo: “estamos llenos”.

Según el diario, ella no se inmutó por el desaire. La llamada ‘Diva del Bronx’ replicó, reportan: “Está bien, no hay problema”.

¿JLo gasta “mucho dinero” en venganza?

Acto seguido, puntualizan, se dirigió a Celine y Beymen, donde no sólo la recibieron, sino que “gastó mucho dinero”.

A pesar del primer rechazo, los empleados de Chanel luego, al darse cuenta de quién se trataba, la invitaron a regresar, lo cual la estrella “rechazó”, afirma el diario.

Imágenes difundidas por The Grosby Group permiten ver a López saliendo de un comercio, acompañada de su mánager, Benny Medina, y sus guardaespaldas.

La protagonista de ‘Selena’ llevaba puesto un conjunto rosa, conformado de camisa y shorts; así como el cabello suelto y lentes de sol.

Jlo en Estambul. Imagen The Grosby Group

Una fuente compartió al portal que “Jennifer obviamente es muy exitosa y talentosa”, pero que le “ha resultado difícil encontrar una firma con la que esté en sintonía”.

Ella se encuentra actualmente en su gira ‘Up All Night Live’, con la cual en semanas anteriores brindó varias presentaciones en España.

Hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto del alegado incidente. Chanel tampoco ha lanzado una postura.

JLo reconoció que tuvo un “verano duro”

A mediados de julio, durante un ‘show’ en Barcelona, Jennifer López se sinceró con el público sobre lo mal que la había pasado en 2024.

“Fue un verano duro, para mí y mis hijos, pero les hice una promesa: quise demostrarles que se pueden atravesar momentos difíciles, que estas cosas a veces pasan en la vida, pero que de todo se sale siendo aún más fuertes y mejor que antes”, expresó.