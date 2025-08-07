Jennifer Lopez

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

De acuerdo con reportes, el personal de seguridad de una prestigiosa firma no permitió que la cantante ingresara a las instalaciones de su establecimiento en Estambul. Ella habría tenido una inesperada reacción a eso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Jennifer López habría pasado un desagradable momento durante su estancia en Estambul, Turquía, esta semana.

De acuerdo con Daily Mail, a la cantante de 56 años “se le negó la entrada a una tienda Chanel” ubicada en el centro comercial Istinye Park, “después de que el personal de seguridad ‘no la reconociera’”, el pasado lunes 4 de agosto.

PUBLICIDAD

El medio asegura que la también actriz había estado paseando por la plaza e intentó ingresar al establecimiento; sin embargo, un guardia le dijo: “estamos llenos”.

Según el diario, ella no se inmutó por el desaire. La llamada ‘Diva del Bronx’ replicó, reportan: “Está bien, no hay problema”.

¿JLo gasta “mucho dinero” en venganza?

Más sobre Jennifer Lopez

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo
2 mins

JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo

Univision Famosos
JLo “no asistirá” a la Met Gala 2025 tras divorcio de Ben Affleck: los ‘looks’ con los que ha cautivado
21 fotos

JLo “no asistirá” a la Met Gala 2025 tras divorcio de Ben Affleck: los ‘looks’ con los que ha cautivado

Univision Famosos
JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”
2 mins

JLo revela promesa a sus hijos tras su “inesperada” separación de Ben Affleck: “Y lo cumplí”

Univision Famosos
Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”
2 mins

Ben Affleck “está saliendo” de nuevo a dos meses del divorcio con JLo: “No se da por vencido en el amor”

Univision Famosos

Acto seguido, puntualizan, se dirigió a Celine y Beymen, donde no sólo la recibieron, sino que “gastó mucho dinero”.

A pesar del primer rechazo, los empleados de Chanel luego, al darse cuenta de quién se trataba, la invitaron a regresar, lo cual la estrella “rechazó”, afirma el diario.

Imágenes difundidas por The Grosby Group permiten ver a López saliendo de un comercio, acompañada de su mánager, Benny Medina, y sus guardaespaldas.

La protagonista de ‘Selena’ llevaba puesto un conjunto rosa, conformado de camisa y shorts; así como el cabello suelto y lentes de sol.

Jlo en Estambul.
Jlo en Estambul.
Imagen The Grosby Group

Una fuente compartió al portal que “Jennifer obviamente es muy exitosa y talentosa”, pero que le “ha resultado difícil encontrar una firma con la que esté en sintonía”.

Ella se encuentra actualmente en su gira ‘Up All Night Live’, con la cual en semanas anteriores brindó varias presentaciones en España.

Hasta el momento, no se ha pronunciado al respecto del alegado incidente. Chanel tampoco ha lanzado una postura.

JLo reconoció que tuvo un “verano duro”

A mediados de julio, durante un ‘show’ en Barcelona, Jennifer López se sinceró con el público sobre lo mal que la había pasado en 2024.

PUBLICIDAD

“Fue un verano duro, para mí y mis hijos, pero les hice una promesa: quise demostrarles que se pueden atravesar momentos difíciles, que estas cosas a veces pasan en la vida, pero que de todo se sale siendo aún más fuertes y mejor que antes”, expresó.

En febrero, ella quedó oficialmente divorciada de Ben Affleck, con quien se casó en 2022.

Relacionados:
Jennifer LopezCelebridadesPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Tráiler: Camino a Arcadia
Radical
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD