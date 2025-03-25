Ben Affleck rompe el silencio sobre su divorcio de JLo y hace sorpresivas declaraciones de lo que pasó

Video ¡Hija de JLo viste al estilo de su papá Marc Anthony para “increíble” cita con su mamá!

Ben Affleck finalmente ha hablado acerca del final de su matrimonio con Jennifer López.

Luego de que People diera a conocer en febrero que el proceso de separación entre los actores había concluido, el también cineasta es el primero en confirmar que ya no están casados y en abordar el tema.

PUBLICIDAD

“Seguro estás pensando que me acabo de divorciar y eso es un suceso dramático”, dijo en entrevista para la edición de abril de la revista GQ.

“Entiendo, pero es normal, es lo que le pasa a cualquier adulto, nada que ver con las cosas amarillistas que escriben”, afirmó.

Aseveró que en su vida “no hay dramas”: “Si alguien se sentara conmigo a hablar de eso y le contara mi experiencia, se moriría de aburrimiento”.

¿Qué dijo Ben Affleck sobre las razones de su ruptura con JLo?

En su charla, Ben Affleck reconoció que su “temperamento es un poco más reservado y privado” que el de Jennifer López.

Destacó que él y la cantante gestionan el ser famosos de diferente manera: “Como sucede en las relaciones, no siempre se comparte la misma actitud frente a estas cosas”.

Sin embargo, confesó que, por ejemplo, si aceptó aparecer en la película que la actriz lanzó en 2024 para contar su historia de amor, ‘The Greatest Love Story Never Told’, fue por ella.

“Amaba y apoyaba a esta persona, creía en ella. Es maravillosa y quería que los demás lo vieran”, aseguró al respecto.

Esta disparidad, aclaró, “no fue la causa de una fractura enorme” en su idilio: “Al ver el documental para nada puedes pensar, ‘ya, ahora entiendo los problemas que tenían estos dos’”.

Ben Affleck se pronuncia acerca de JLo

Desde que la noticia de su inminente ruptura salió a la luz, en mayo del año pasado, Ben Affleck únicamente había hablado de Jennifer López al elogiarla por su interpretación en la cinta ‘Unstoppable’.

Sorpresivamente, ahora indicó sobre la intérprete de ‘On the floor’: “Se trata de alguien a quien respeto mucho”.

PUBLICIDAD

Igualmente, el protagonista de ‘Good Will Hunting’ quiso descartar que haya existido una situación negativa:

“Supongo que la costumbre es querer identificar la raíz de una separación. Como dije, la verdad es mucho más cotidiana de lo que se cree, o incluso aburrida”.

Sentenció que no hay “ningún escándalo, telenovela, nada de intriga” en lo que ocurrió entre ellos, destacando que, en los rompimientos, “difícilmente todo se reduce a una sola cosa”.

“Es una historia de dos personas que intentan descifrar sus vidas y relaciones, como todos hacemos. A medida que maduras, en mi caso al menos y asumo que para la mayoría es igual, no es ‘fulano hizo esto’ o ‘este fue el problema’”, expuso.

“La respuesta se parece más a una sesión de terapia de parejas, la cual dejaría de ser interesante luego de un rato de escucharla. Para empezar, te queda claro que una persona tiene determinados problemas y la otra, otros”, agregó.

Affleck concluyó su reflexión afirmando: “El motivo por el que no quiero compartirlo es vergonzoso. Se siente vulnerable”.