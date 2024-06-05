Jennifer Lopez

Reportan que la mansión de 60 millones de dólares de JLo y Ben Affleck estaría a la venta

Un sitio especializado en bienes y raíces habría publicado fotografías de la lujosa propiedad de los actores en la que vivían en familia, la cual compraron en efectivo en mayo de 2023.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video ¿Ya busca nueva casa? JLo echó ojo a esta mansión en medio de rumores de separación

En medio de los rumores de ruptura entre Jennifer López y Ben Affleck, trasciende que la mansión familiar que los actores compraron por 60 millones de dólares ubicada en Beverly Hills, presuntamente estaría a la venta.

Según información de Daily Mail, obtenida del catálogo de Zillow.com, el sitio de bienes raíces habría publicado fotos de la lujosa propiedad entre el 1 y 5 de junio, pero se especifica que la casa todavía figura como "vendida".

La propiedad fue adquirida el 23 de mayo de 2023 por la cantidad de 60 millones de dólares, tras dos años de ardua búsqueda y la pagaron en efectivo, reportaron diversos medios en ese entonces.

Esta información hace que los rumores de ruptura continúen latentes.

Ben Affleck renta lujosa propiedad

A mediados de mayo, trascendió que Ben Affleck ya no vivía en la mansión familiar junto a Jennifer López.

Daily Mail ventiló que el actor, de 51 años, estaba rentando una propiedad en el barrio de Brenthood por 100 mil dólares al mes, la cual se ubica a pocas cuadras de la casa donde vive su ex, Jennifer Garner, y sus tres hijos.

¿Jennifer López busca nuevo hogar?

El 14 de mayo JLo fue captada saliendo de una propiedad en Beverly Hills que estaría a la venta y estaba acompañada de su socia Elaine Goldsmith-Thomas.

Esta es la casa que Jennifer López visitó con su amiga.
Esta es la casa que Jennifer López visitó con su amiga.
Imagen The Grosby Group

A pesar de vivir separados, las estrellas de Hollywood han sido captadas en recientes eventos familiares, aunque no se dejan ver cariñosos como en otras ocasiones.

