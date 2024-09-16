Jennifer Lopez

Ben Affleck "no podía quitarle las manos de encima" a JLo en encuentro, ¿hay reconciliación?

Jennifer Lopez y Ben Affleck se reunieron en medio de su supuesto divorcio. Según reportes, el actor no contaba con que encontraría a la cantante "tan irresistible" y hasta la habría besado.

Video ¿Revivió el amor? JLo y Ben Affleck se reencuentran en medio del divorcio y esto dicen las cartas

La atracción entre Jennifer Lopez y Ben Affleck parece no haberse apagado aunque, según reportes, están en pleno proceso de divorcio después de dos años de matrimonio.

El sábado pasado la expareja se reunió para almorzar en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills en Los Ángeles y, según una fuente de Page Six, el actor pretendía demostrar que "son amigos", pero al final "no pudo quitarle las manos de encima" a JLo.

Imagen The Grosby Group

Los actores almorzaron en una mesa separada de sus hijos y, de acuerdo con un informante del sitio de entretenimiento, fueron vistos "tomados de la mano y besándose"

Ben Affleck y JLo todavía se sienten "atraídos"

La Diva del Bronx y Ben Affleck no habrían planeado que el encuentro se tornara apasionado. "Siempre han tenido mucha química sexual. Eso no fue planeado", afirmó la fuente.

Imagen The Grosby Group

Supuestamente, esta reunión fue planeada por el actor, pero no esperaba encontrar a la cantante "tan irresistible en persona": "Aún se sienten atraídos el uno por el otro".

Los actores también habrían tenido momentos de tensión

No todo fueron besos y caricias para las estrellas de cine. Ellos fueron captados mientras aparentemente tenían una intensa discusión en un automóvil afuera del hotel donde almorzaron.

Imagen The Grosby Group

Además de los hijos de Ben Affleck, Seraphina, de 15 años, y Samuel, de 12, y los gemelos de JLo, Emme y Max, de 16, también fue vista Jennifer Garner, ex del actor. La actriz, según Page Six, salió del hotel en compañía de sus adolescentes.

¿JLo y Ben Affleck se están reconciliando?

Aunque este cercano encuentro podría parecer un intento de reconciliación, una fuente de People negó esta posibilidad.

" (Jennifer) está tratando de ser amigable con Ben. Sin embargo, todavía están avanzando con el divorcio", afirmó.

JLo solicitó el divorcio de Ben Affleck en una corte de Los Ángeles el pasado 20 de agosto, según reportó TMZ. Su ruptura, según los documentos, habría ocurrido el 26 de abril.

Ellos no tendrían acuerdo prenupcial y estarían intentando solucionar su separación amistosamente.

Jennifer LopezBen AffleckSeparacionesPolémicas de famososParejas de famososDivorcioHollywoodActores HollywoodFamososCelebridadesJennifer López

