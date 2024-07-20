¿No es por la fama? La supuesta crisis entre JLo y Ben Affleck sería por "problemas más profundos"

Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Jennifer López y Ben Affleck han estados de rodeados de especulaciones tras la presunta crisis matrimonial por la que atraviesan.

Aunque ninguno de los dos ha aclarado la situación, los primeros reportes señalaron que era el actor quien no se sentía "cómodo" con la actriz, pues no le gusta ser el centro de atención, a diferencia de su esposa, a quien le agrada hacer pública su vida.

PUBLICIDAD

¿La fama es el conflicto entre JLo y Ben Affleck?

Este 19 de julio la revista People reportó que ser el centro de atención no es la causa principal por la que Ben Affleck habría entrado en crisis con Jennifer López.

"La idea de que Ben piensa que Jennifer es demasiado famosa y que no sabía en qué se estaba metiendo con la atención sobre su matrimonio no es cierta", dijo una fuente a la revista. " Hay problemas más profundos", añadió el informante sin dar más detalles.

Sin embargo, días antes una persona allegada a los famosos habría dicho a OK! Magazine que para el actor no había sido fácil entender que su esposa siempre esté rodeada por su equipo de trabajo.

"Ha intentado hacerle entender que ser JLo es un trabajo de 24 horas al día, siete días a la semana. Ella es su marca, vive y respira por ella, mientras que él puede dejar su trabajo en la puerta si así lo desea".

Ben Affleck estaría "deprimido" ante presunta ruptura con JLo

Una fuente cercana al actor aseveró que Ben no la ha pasado muy bien desde que iniciaron los problemas en su matrimonio.

" Fue un drama todo el tiempo. Él se siente mal por eso, está molesto y deprimido porque no funcionó, aunque sabe que terminar la relación es lo correcto", dijo a OK! Magazine.

A pesar de la vorágine de especulaciones que rodea a la pareja, hasta el momento ninguno ha aclarado cuál es su situación actual.