JLo y Ben Affleck tuvieron otro encuentro familiar: ahora habrían estado distanciados

Video JLo rompe el silencio y enfrenta rumores de separación de Ben Affleck: esto dijo

Jennifer López y Ben Affleck tuvieron otro encuentro familiar la mañana de este 12 de junio, aunque en esta ocasión habrían estado distanciados.

Los actores asistieron a la graduación de Samuel, el hijo de 12 años del director de 'Argo' y Jennifer Garner.

De acuerdo con el reporte de Page Six, Ben y JLo habrían llegado por separado; la actriz junto a sus mellizos Emme y Max, mientras que Ben arribó acompañado de su madre, la señora Chris Anne Boldt.

La información trascendida señala que la protagonista de 'Atlas' habría llegado de "muy buen humor cuando ingresó a la graduación", mientras que Affleck tendría un rostro serio.

Además se reportó que el histrión llevaba el anillo de matrimonio, sin embargo, no se pudo comprobar si la intérprete de 'Jenny From The Block' también lo portaba.

Por otro lado, Jennifer Garner y sus hijas Violet y Seraphina también llegaron para apoyar a Samuel.

Este encuentro se da en medio de reportes que señalan que los actores atraviesan por una crisis matrimonial que podría terminar en un "inminente divorcio".

El 10 de junio una fuente dijo a Entertainment Tonight que la pareja estaba optimista en cuanto resolver sus diferencias, pero las cosas podrían haber cambiado.

"En este punto, simplemente están haciendo lo suyo. Comenzaron su relación muy optimistas y pensaron que las cosas podrían cambiar, pero no lo hicieron".