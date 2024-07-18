Ben Affleck se sentiría “deprimido” ante el “divorcio inminente” de JLo: “Era su mujer soñada”

Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Jennifer López y Ben Affleck incrementaron los rumores de que están atravesando una fuerte crisis matrimonial luego de que pasaran su aniversario de bodas separados.

Este 16 de julio, la pareja cumplió dos años desde que se casaron sorpresivamente en una capilla de Las Vegas, Nevada.

Sin embargo, no festejaron la importante fecha juntos pues mientras la cantante paseaba en los Hamptons, Nueva York, el actor permaneció en Los Ángeles, California, trabajando.

Debido a su evidente distanciamiento, aumentaron las especulaciones de que, como reportó TMZ a principios de junio, ellos están ante un “inminente divorcio”.

Ben Affleck “deprimido” por su supuesto próximo “divorcio” de JLo

En medio de la polémica que rodea a Jennifer López y Ben Affleck, Page Six retomó un reporte que puntualiza los supuestos sentimientos del galán de Hollywood ante su pésima situación.

“Fue un drama todo el tiempo”, dijo una fuente a OK! Magazine refiriéndose a la presunta convivencia que ellos tenían.

“Él se siente mal por eso, está molesto y deprimido porque no funcionó, aunque sabe que terminar la relación es lo correcto”, agregó.

El informante aseveró que la intérprete de ‘Waiting for tonight’ “era la mujer soñada” del protagonista de ‘Armageddon’.

No obstante, su estatus de superestrella que tiene un séquito siguiéndola, entre ellos su equipo de glamour, camarógrafos y asistentes, habría ocasionado conflictos.

“Ha intentado hacerle entender que ser JLo es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Ella es su marca, vive y respira por ella, mientras que él puede dejar su trabajo en la puerta si así lo desea”, expuso otro ‘insider’.

“Jennifer mantiene la cabeza en alto. No quiere que la vean como la villana”, agregó la persona consultada por el medio.

López y Affleck estuvieron meses alejados a causa de sus compromisos laborales, se detalla, lo que aparentemente evidenció las grietas en su romance.

“Han pasado por etapas en las que las cosas no han ido tan bien entre ellos debido a sus diferentes personalidades y a que no pasan suficiente tiempo juntos”, sentenció el allegado.

“No siempre están en la misma página. Ambos tienen mucho que hacer entre cuidar de sus familias y sus proyectos, y eso puede ser demasiado para ellos”, sumó.

¿Ben Affleck le tiene “miedo” a JLo?

Aunque Jennifer López y Affleck estarían en una crisis, ambos se han dejado ver usando sus respectivos anillos nupciales.

En el caso del cineasta, presuntamente continúa utilizando su sortija por temor a que su aún esposa se moleste si se confirma su ruptura.