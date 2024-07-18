Jennifer Lopez

Ben Affleck se sentiría “deprimido” ante el “divorcio inminente” de JLo: “Era su mujer soñada”

La pareja aumentó las especulaciones de que atraviesan una fuerte crisis matrimonial luego de que no pasaran juntos su segundo aniversario de bodas. Ahora, sale a la luz cómo estaría el actor ante la situación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo desconcierta con una de las hijas de Ben Affleck en medio de rumores de divorcio: esto hizo

Jennifer López y Ben Affleck incrementaron los rumores de que están atravesando una fuerte crisis matrimonial luego de que pasaran su aniversario de bodas separados.

Este 16 de julio, la pareja cumplió dos años desde que se casaron sorpresivamente en una capilla de Las Vegas, Nevada.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no festejaron la importante fecha juntos pues mientras la cantante paseaba en los Hamptons, Nueva York, el actor permaneció en Los Ángeles, California, trabajando.

Debido a su evidente distanciamiento, aumentaron las especulaciones de que, como reportó TMZ a principios de junio, ellos están ante un “inminente divorcio”.

Ben Affleck “deprimido” por su supuesto próximo “divorcio” de JLo

En medio de la polémica que rodea a Jennifer López y Ben Affleck, Page Six retomó un reporte que puntualiza los supuestos sentimientos del galán de Hollywood ante su pésima situación.

Más sobre Jennifer Lopez

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos
JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo
2 mins

JLo sufre desliz con su glamuroso vestido: queda al descubierto íntima zona de su cuerpo

Univision Famosos
JLo “no asistirá” a la Met Gala 2025 tras divorcio de Ben Affleck: los ‘looks’ con los que ha cautivado
21 fotos

JLo “no asistirá” a la Met Gala 2025 tras divorcio de Ben Affleck: los ‘looks’ con los que ha cautivado

Univision Famosos

“Fue un drama todo el tiempo”, dijo una fuente a OK! Magazine refiriéndose a la presunta convivencia que ellos tenían.

“Él se siente mal por eso, está molesto y deprimido porque no funcionó, aunque sabe que terminar la relación es lo correcto”, agregó.

El informante aseveró que la intérprete de ‘Waiting for tonight’ “era la mujer soñada” del protagonista de ‘Armageddon’.

No obstante, su estatus de superestrella que tiene un séquito siguiéndola, entre ellos su equipo de glamour, camarógrafos y asistentes, habría ocasionado conflictos.

“Ha intentado hacerle entender que ser JLo es un trabajo de 24 horas al día, 7 días a la semana. Ella es su marca, vive y respira por ella, mientras que él puede dejar su trabajo en la puerta si así lo desea”, expuso otro ‘insider’.

“Jennifer mantiene la cabeza en alto. No quiere que la vean como la villana”, agregó la persona consultada por el medio.

López y Affleck estuvieron meses alejados a causa de sus compromisos laborales, se detalla, lo que aparentemente evidenció las grietas en su romance.

PUBLICIDAD

“Han pasado por etapas en las que las cosas no han ido tan bien entre ellos debido a sus diferentes personalidades y a que no pasan suficiente tiempo juntos”, sentenció el allegado.

“No siempre están en la misma página. Ambos tienen mucho que hacer entre cuidar de sus familias y sus proyectos, y eso puede ser demasiado para ellos”, sumó.

¿Ben Affleck le tiene “miedo” a JLo?

Aunque Jennifer López y Affleck estarían en una crisis, ambos se han dejado ver usando sus respectivos anillos nupciales.

En el caso del cineasta, presuntamente continúa utilizando su sortija por temor a que su aún esposa se moleste si se confirma su ruptura.

“Ben nunca esperó que JLo aceptara su decisión de irse. Sabía que sería difícil para ella, pero cuanto más tiempo ha pasado, más miedo tiene de cómo va a reaccionar una vez que se haya hecho oficialmente”, indicó una fuente a In Touch.

Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckParejas de famososPolémicas de famososCelebridadesPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD