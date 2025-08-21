Así se sentiría JLo a un año de haber solicitado el divorcio de Ben Affleck: “Un largo camino”

Video ¿JLo lanza indirecta a Ben Affleck tras decir que siente "lástima" por su supuesto nuevo novio?

Ha pasado exactamente un año desde que Jennifer López presentó la demanda para divorciarse de Ben Affleck, con quien se dio una segunda oportunidad a 17 años de su primera ruptura.

Fue el 20 de agosto de 2024 cuando la cantante comenzó el proceso para dar por terminado su matrimonio con el actor, tras guardar hermetismo sobre sus rumorados problemas de pareja.

Un juez del tribunal superior de Los Ángeles aprobó su acuerdo para la disolución de su unión el 6 de enero de 2025 y declaró que entraba en vigor el 21 de febrero.

¿Cómo se siente JLo a un año de poner fin a su historia de amor con Ben Affleck?

Aunque ahora tiene un fracaso amoroso más en su lista, Jennifer López presuntamente ya superó el capítulo amargo que pasó por Ben Affleck.

“Se la ha pasado genial este verano”, aseguró una fuente a People, refiriéndose a la gira ‘Up All Night’ gracias a la cual ella visitó países como España.

“Le encantaba conectar con los fans de todo el mundo. El ‘tour’ fue increíble. Ha sido un gran objetivo para ella. Ha estado haciendo lo que realmente le gusta”, detalló.

Aparentemente, la llamada ‘Diva del Bronx’ está enfocada en su agenda laboral y comenzará pronto la promoción para la cinta ‘Kiss of the Spider Man’.

“Esta es la película que grabó el año pasado en Nueva York, cuando ella y Ben atravesaban un momento difícil”, explicó al respecto.

“Ha recorrido un largo camino desde entonces. Está muy feliz y agradecida por su vida”, agregó el informante no identificado.

JLo reconoció que atravesó un “verano duro”

A mediados de julio, durante el concierto que ofrecía en Pontevedra, Jennifer López sorprendió al público al hacerles una confesión.

“Fue un verano duro, para mí y mis hijos”, sentenció. Ella comparte a Emme y Max, de 17 años, con su ex Marc Anthony.

“Pero les hice una promesa a ellos: quise demostrarles que se pueden atravesar momentos difíciles, que estas cosas a veces pasan en la vida, pero que de todo se sale siendo aún más fuertes y mejor que antes”, añadió.

Desde que trascendió que atravesaba conflictos con Ben Affleck, la estrella del pop optó por permanecer callada y, hasta ahora, no ha hablado de eso.

Por su parte, el director de cine aseveró a GQ, en marzo, que en su ruptura con López no hubo “ningún escándalo, telenovela, nada de intriga”.