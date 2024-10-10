Ventilan nombres de famosos que acudían a las 'fiestas blancas' de 'Diddy': habla fotógrafa

Video Fotógrafa oficial de las fiestas blancas de P. Diddy rompe el silencio y muestras las imágenes

Se han dado a conocer nombres de algunos de los famosos que solían ir a a las 'fiestas blancas' o 'white partys' que organizaba Sean 'Diddy' Combs.

Eran reuniones que se suscitaron entre finales de la década de 1990 y gran parte de los 2000.

En varias ocasiones fueron en los Hamptons y se convirtieron en una parada obligada para muchas celebridades y miembros del jet set.

Estos eran los famosos que acudían a fiestas de ‘Diddy’

La encargada de hablar al respecto fue Selma Fonseca, la fotógrafa oficial de esas celebraciones, quien rompió el silencio para El Gordo y La Flaca este 9 de octubre.

Tanya Charry le preguntó cuál fue la celebridad más importante que llegó a ver en esas fiestas.

"Chris Brown, Leonardo DiCaprio, Mary J. Blige, Mariah Carey", dijo la fotógrafa de origen brasileño.

" Mariah Carey siempre estaba ahí, ella ama a P. 'Diddy'", aseguró.

" Jennifer López, por supuesto; Aretha Franklin, Amber Rose", agregó como parte de las celebridades que ella fotografió.

Algunas de esas imágenes las mostró en la charla que concedió para el show de Univision.

Fotógrafa cuenta cómo eran las fiestas de ‘Diddy’

Selma Fonseca también reveló lo que vio que sucedía en dichas fiestas: " Mujeres besándose, dos mujeres vestidas de Geishas, una mujer bailando sexy con alas, dos mujeres con la ropa de ángel", narró.

'Diddy' Combs está acusado de tráfico sexual y crimen organizado, delitos que habría llevado a cabo en fiestas sexuales llamadas "Freaks Offs" en donde "se permitía de todo", según los fiscales.

No está claro si sus presuntos crímenes también los ejecutó en las 'fiestas blancas'. El rapero está en prisión en espera de juicio.