JLo aparece quitada de la pena tras ser señalada por las fiestas de 'Diddy': ¿es culpable?

Video Ex de JLo arremete y pide le pregunten a ella por videos comprometedores tras escándalo de ‘Diddy’

Jennifer López reapareció luego de que su exesposo, Ojani Noa, la relacionara con las polémicas fiestas de Sean ‘Diddy’ Combs, quien actualmente está preso por supuestos delitos de tráfico sexual y crimen organizado.

El pasado 15 de octubre, el actor aseguró mediante Instagram que él “no” fue ni participó en las celebraciones conocidas como ‘freak off parties’ del rapero.

“Pero mi exmujer, (Jennifer López), conocida como JLo, sí. Pregúntenle a ella. Oh, y pregúntenle por los ‘sex tapes’, los 734 dildos y las 1000 botellas de aceite para bebé”, escribió.

Según las autoridades estadunidenses, en las mencionadas reuniones, había drogas y el magnate de la música presuntamente obligaba a mujeres a tener encuentros íntimos con él y otras personas.

Además, de acuerdo con los documentos de una demanda interpuesta por un hombre a mediados de octubre, supuestamente Combs usaba el aceite para bebé mezclado con GHB, llamada ‘droga de la violación’, para facilitar sus alegadas agresiones, expone Daily Mail.

López y ‘Diddy’ comenzaron a salir en 1999, meses después de que ella se divorciara de Noa, y terminaron a los dos años, en 2001.

JLo reaparece así tras acusaciones de su ex por fiestas de ‘Diddy’ Combs

Sin haberse aún pronunciado sobre la acusación de Ojani Noa, Jennifer López hizo alarde de su gran sonrisa durante su última salida pública.

Este martes 22 de octubre, la intérprete de ‘On the floor’ se reunió con una amiga para almorzar en Beverly Hills, reporta el diario británico.

El medio puntualiza que ella “lucía radiante”, a pesar de las imputaciones de parte de quien fuera su marido en su contra, de las cuales se desconoce si está enterada.

La protagonista de ‘Atlas’ lució un elegante blazer sobre una camisa abotonada de rayas metida dentro de jeans azules ‘oversize’.

Complementó su ‘look’ con un bolso de gamuza marrón, gafas y zapatillas de plataforma a juego. Además, dejó su cabello suelto.

Jennifer Lopez was all smiles during a lunch outing in Beverly Hills this Tuesday.



The singer made a stylish statement with her outfit, rocking a chic blazer over a striped button-up shirt and a pair of oversized blue jeans.



📷: @backgrid_usa



For licensing inquiries, please… pic.twitter.com/HbZWaby7KL — backgridus (@BackgridUS) October 23, 2024

Pese al escándalo que envuelve a Sean ‘Diddy’ Combs desde su arresto, el 16 de septiembre, López, como otras celebridades allegadas a él, incluyendo a Justin Bieber y Ashton Kutcher, ha guardado hermetismo.

En este tiempo, aunado a los cargos iniciales, la estrella del hip-hop ha sido denunciado por presuntamente abusar de un niño de 9 años, una adolescente de 13 y una mujer embarazada, entre otros.

Ex de JLo culpa a ‘Diddy’ Combs por su separación

En entrevista con ¡Siéntese Quien Pueda!, transmitida este 21 de octubre, Ojani Noa afirmó que el final de su matrimonio con Jennifer López se habría dado por culpa de Sean ‘Diddy’ Combs.

El cubano recordó que el productor y ‘La Diva del Bronx’ comenzaron a trabajar en el primer álbum de ella, quien ya había tenido éxito gracias a ‘Selena’.

“Ahí fue donde empezaron los engaños, las mentiras y toda la manipulación de parte de él y eso fue lo que llevó al divorcio”, aseveró.

“La grabación del disco era parte en Nueva York y parte en Miami, yo estaba en Los Ángeles y no podía estar viajando como antes, y ahí comenzó el enamoramiento […] Sí, hubo infidelidad”, agregó.

Noa detalló que no soportó la supuesta traición, así que “empaqué y me fui”. Su enlace nupcial con López duró 11 meses, especifica Us Weekly.