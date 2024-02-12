Seraphina, hija de Ben Affleck, presume su look rosado y a rapa junto a Emme, hija de JLo: fotos

Video JLo y Ben Affleck fueron opacados: la relación de sus hijos, Emme Muñiz y Seraphina, enloquece al mundo

Seraphina, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, continúa renovando su estilo tras haberse despedido de su melena hace algunos días.

La adolescente, de 15 años, apareció por primera vez con la cabeza rapada el pasado 6 de febrero, mientras esperaba el autobús escolar en Los Ángeles, en compañía de su mamá.

PUBLICIDAD

Seraphina, hija de Ben Affleck, con look rosado y a rapa

Este sábado 10 de febrero, Seraphina fue captada luciendo su cabello en color rosa durante una salida con su famoso papá y Emme, hija de Jennifer López.

Seraphina, hija de Ben Affleck, con look rosado. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Los tres visitaron la tienda de segunda mano Crossroads Trading, en West Hollywood, de acuerdo con lo reportado por Page Six.

La estrella de ‘Armageddon’, quien respetó su estilo casual, estuvo pendiente de ambas durante el tiempo que tardaron en elegir los artículos que adquirieron.

Gracias a una de las fotografías, se aprecia que a la hija del actor le realizaron un diseño en el pelo que incluye corazones.

Seraphina Affleck estrenó imagen. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Seraphina vistió una camiseta de franela sobre una T-shirt estampada, pantalones azules cortos, calcetines disparejos y calzado deportivo.

Por su parte, su hermanastra utilizó para esta ocasión una sudadera roja con capucha holgada, shorts oscuros y Converse en bota.

Seraphina Affleck y Emme Muñiz disfrutan juntas. Imagen /Mega/The Grosby Group



El también director de cine, de 51 años, fue visto afuera del negocio usando su teléfono celular, según explica el medio estadounidense.

Cuando las chicas terminaron de comprar, se dirigieron al automóvil de Ben, un BMW en tono negro mate, y todos se marcharon con rumbo desconocido.

Las hijas de Ben Affleck y Jennifer López tras realizar compras. Imagen /Backgrid/The Grosby Group



Antes de refrescar su imagen, Seraphina lucía un ‘bob’ castaño, que en las puntas estaba teñido de rojo, por lo que destacaba.

Hijas de Ben Affleck y JLo son “mejores amigas”

En agosto de 2022, Life&Style reportó, citando a “una fuente”, que los retoños de Ben Affleck y Jennifer López eran ya “definitivamente mejores amigas”.

PUBLICIDAD

“Les encanta la misma música”, aseveró el informante. “Emme ha atraído (a Seraphina) a muchos artistas nuevos, y ambos adoptan el peculiar estilo de moda de cada una”.