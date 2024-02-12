Seraphina Affleck

Seraphina, hija de Ben Affleck, presume su look rosado y a rapa junto a Emme, hija de JLo: fotos

Seraphina y Emme, quienes ya serían "mejores amigas", salieron de compras a una tienda de segunda mano y robaron cámara con su estilo. En esta ocasión, fue la hija de Ben Affleck quien llamó más la atención con su nuevo look.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video JLo y Ben Affleck fueron opacados: la relación de sus hijos, Emme Muñiz y Seraphina, enloquece al mundo

Seraphina, hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, continúa renovando su estilo tras haberse despedido de su melena hace algunos días.

La adolescente, de 15 años, apareció por primera vez con la cabeza rapada el pasado 6 de febrero, mientras esperaba el autobús escolar en Los Ángeles, en compañía de su mamá.

PUBLICIDAD

Seraphina, hija de Ben Affleck, con look rosado y a rapa

Este sábado 10 de febrero, Seraphina fue captada luciendo su cabello en color rosa durante una salida con su famoso papá y Emme, hija de Jennifer López.

Seraphina, hija de Ben Affleck, con look rosado.
Seraphina, hija de Ben Affleck, con look rosado.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


Los tres visitaron la tienda de segunda mano Crossroads Trading, en West Hollywood, de acuerdo con lo reportado por Page Six.

Más sobre Seraphina Affleck

Hija de Ben Affleck estrena look a sus 16 años: ¿dice adiós al estilo ‘tomboy’?
2 mins

Hija de Ben Affleck estrena look a sus 16 años: ¿dice adiós al estilo ‘tomboy’?

Univision Famosos
Seraphina, hijastra de JLo, se cambia el look y nombre: ahora se presenta como Fin
1:01

Seraphina, hijastra de JLo, se cambia el look y nombre: ahora se presenta como Fin

Univision Famosos
Emme, la hija de JLo, ha tenido drásticos cambios de look: así ha sido su transformación
4 mins

Emme, la hija de JLo, ha tenido drásticos cambios de look: así ha sido su transformación

Univision Famosos
Seraphina y Emme son "mejores amigas": así ha sido su relación que tendría felices a Ben Affleck y JLo
3 mins

Seraphina y Emme son "mejores amigas": así ha sido su relación que tendría felices a Ben Affleck y JLo

Univision Famosos
La transformación de Seraphina, hija de Ben Affleck: ya tiene 15 años
1 mins

La transformación de Seraphina, hija de Ben Affleck: ya tiene 15 años

Univision Famosos
Hijastra de JLo, Seraphina Affleck, cambia radicalmente de look a sus 15 años: se rapó
2 mins

Hijastra de JLo, Seraphina Affleck, cambia radicalmente de look a sus 15 años: se rapó

Univision Famosos
Sin JLo ni Emme: Ben Affleck y su hija Seraphine son captados en relajado paseo
1 mins

Sin JLo ni Emme: Ben Affleck y su hija Seraphine son captados en relajado paseo

Univision Famosos
JLo se pasea frente a la ex de Ben Affleck con despampanante vestido en obra de teatro de su hijastra
2 mins

JLo se pasea frente a la ex de Ben Affleck con despampanante vestido en obra de teatro de su hijastra

Univision Famosos
Seraphina, hija de Ben Affleck, muestra sus habilidades como 'skater' ante Emme, JLo y el actor
15 fotos

Seraphina, hija de Ben Affleck, muestra sus habilidades como 'skater' ante Emme, JLo y el actor

Univision Famosos
Jennifer Garner estrena look y se va de compras navideñas con su hija Seraphina
15 fotos

Jennifer Garner estrena look y se va de compras navideñas con su hija Seraphina

Univision Famosos

La estrella de ‘Armageddon’, quien respetó su estilo casual, estuvo pendiente de ambas durante el tiempo que tardaron en elegir los artículos que adquirieron.

Gracias a una de las fotografías, se aprecia que a la hija del actor le realizaron un diseño en el pelo que incluye corazones.

Seraphina Affleck estrenó imagen.
Seraphina Affleck estrenó imagen.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


Seraphina vistió una camiseta de franela sobre una T-shirt estampada, pantalones azules cortos, calcetines disparejos y calzado deportivo.

Por su parte, su hermanastra utilizó para esta ocasión una sudadera roja con capucha holgada, shorts oscuros y Converse en bota.

Seraphina Affleck y Emme Muñiz disfrutan juntas.
Seraphina Affleck y Emme Muñiz disfrutan juntas.
Imagen /Mega/The Grosby Group


El también director de cine, de 51 años, fue visto afuera del negocio usando su teléfono celular, según explica el medio estadounidense.

Cuando las chicas terminaron de comprar, se dirigieron al automóvil de Ben, un BMW en tono negro mate, y todos se marcharon con rumbo desconocido.

Las hijas de Ben Affleck y Jennifer López tras realizar compras.
Las hijas de Ben Affleck y Jennifer López tras realizar compras.
Imagen /Backgrid/The Grosby Group


Antes de refrescar su imagen, Seraphina lucía un ‘bob’ castaño, que en las puntas estaba teñido de rojo, por lo que destacaba.

Hijas de Ben Affleck y JLo son “mejores amigas”

En agosto de 2022, Life&Style reportó, citando a “una fuente”, que los retoños de Ben Affleck y Jennifer López eran ya “definitivamente mejores amigas”.

PUBLICIDAD

“Les encanta la misma música”, aseveró el informante. “Emme ha atraído (a Seraphina) a muchos artistas nuevos, y ambos adoptan el peculiar estilo de moda de cada una”.

Al respecto de la opinión de sus respectivos padres sobre el vínculo que desarrollaron, el confidente indicó que ellos “no podían creer lo perfecto que era todo”.

Relacionados:
Seraphina AffleckBen AffleckEmme MuñizJennifer LópezPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD