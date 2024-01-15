Jennifer Lopez

JLo aclara si deberíamos preocuparnos porque Ben Affleck luce "aburrido" o "molesto"

El actor ha dado de qué hablar con su aparente actitud "aburrida" en algunas de las premiaciones a las que ha acudido en compañía de Jennifer López y hasta en su luna de miel. Ahora es ella quien dice si Ben Affleck en verdad está acongojado.

Video JLo y Ben Affleck celebraron su primera fiesta navideña en su mansión de 60 millones de dólares

Jennifer López y Ben Affleck se roban las miradas cada vez que asisten juntos a una evento público, como lo hicieron el pasado domingo 7 de enero en la entrega número 81 de los Golden Globes 2024.

Acaparan la atención no solo por las muestras de cariño entre ellos y sus nominaciones, sino por los gestos que el actor ha hecho en algunas de sus apariciones en premiaciones, pues se deja ver, aparentemente, "aburrido" o molesto.

A su llegada por la alfombra roja de los Globos de Oro 2024, JLo fue entrevistada por Kevin Frazier para Entertainment Tonight, quien no dudó en cuestionarle sobre la actitud de su esposo, la cuál siempre es tema de conversación en redes sociales.

"¿Por qué las personas están siempre tan preocupadas por las caras que Ben hace?", preguntó Fraizer. Con buen humor, la cantante respondió: "Todo con Ben va bien, no tienen por qué preocuparse por él, déjame decirte que él está bien, es feliz, él está aquí, está nominado", dijo con una sonrisa.

La actriz compartió que su esposo toma con humor lo que dice la gente sobre sus gestos y su supuesto mal humor.

"Él dice: 'Me estoy relajando. No entiendo por qué la gente se presiona'", y añadió que "No se dan cuenta de mi cara".

De acuerdo con información de People, en esta ocasión a Affleck se le vio de buen humor y sonriente, a pesar de que no ganó la nominación de Mejor Película de Comedia o Musical por la película 'Air' que produjo y actuó.

Los gestos "aburridos" de Ben Affleck

El 5 de febrero de 2023, Jennifer López y Ben Affleck fueron captados en la entrega de los GRAMMY mientras tenían una aparente discusión, pues se especuló que la cantante le habría pedido al actor que quitara su actitud "aburrida".

De acuerdo con reportes de Entertainment Tonight, Affleck habría estado agotado aquel día.

"Jen y Ben tuvieron una cita divertida en los GRAMMY, pero ambos han estado muy ocupados trabajando en varios proyectos y él se sentía cansado", aseguró una fuente al medio en febrero de 2023.

Según el informante, el histrión asistió a la premiación porque "quería apoyar" a su esposa, aunque "no era el de siempre".

"Jen se la pasó muy bien y quería que Ben estuviera emocionado por estar ahí, pero entendía de dónde venía él. Ella sabe que él es un gran marido y aún así se aseguraron de pasar una buena noche juntos", aseveró.

