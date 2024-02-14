Seraphina y Emme son "mejores amigas": así ha sido su relación que tendría felices a Ben Affleck y JLo
Las adolescentes, quienes comparten estilos de moda y otras aficiones, se volvieron cercanas luego de que sus respectivos papás las unieran tras retomar su relación amorosa en abril de 2021. Según reportes, JLo, Ben Affleck y Jennifer Garner estarían sorprendidos y contentos porque sus hijas se hicieron buenas amigas.
Seraphina Affleck y Emme Muñiz, hijas de Ben Affleck y Jennifer López, respectivamente, siguen dando muestra de la buena amistad que sostendrían.
Este 10 de febrero, las adolescentes disfrutaron de un día de compras en la tienda de segunda mano Crossroads Trading de West Hollywood, en Los Ángeles, según Page Six.
La joven, que el actor comparte con su exesposa Jennifer Garner, destacó gracias a su nuevo look de cabello rapado y teñido de rosa, con aparentes corazones como diseño.
Desde que sus padres decidieron retomar su historia de amor en abril de 2021, Emme y Seraphina han sido vistas en público en diversas ocasiones mientras conviven y lucen sonrientes.
Así sería la buena relación entre las hijas de Ben Affleck y Jennifer López
A poco más de un año de que Ben Affleck y Jennifer López se casaran en Las Vegas, Life&Style reportó que las jovencitas eran ya “definitivamente mejores amigas”.
“Emme se lleva bien con Violet y ‘Sam’ (los otros retoños del histrión), pero es más cercana a Seraphina”, aseguró en agosto de 2022 una fuente al medio.
“(Ellas) tienen mucho en común. Les encanta la misma música”, continuó el informante, “Emme ha atraído (a Seraphina) a muchos artistas nuevos, y ambas adoptan el peculiar estilo de moda de cada una”.
Aunque se llevan 11 meses de diferencia en la edad, las dos están dejando la etapa infantil atrás, por lo que sus ‘outfits’ tienden a lo ‘tomboy’, con pantalones y camisas estampadas.
De hecho, ellas se robaron la atención por su afinidad en la luna de miel familiar que sus famosos papás tuvieron en París, Francia, en julio de 2022, luego de convertirse en marido y mujer ante la ley.
En cuanto a la reacción de los artistas ante el excelente vínculo de las chicas, el supuesto confidente reveló: “JLo y Ben no podían creer lo perfecto que fue todo”.
Pero ellos no habrían sido los únicos asombrados por esa situación, Jennifer Garner, mamá de Seraphina, supuestamente también “quedó sorprendida”.
“Está feliz de que (su niña) haya encontrado una amiga tan buena en Emme”, comentó el allegado sobre el sentir de la protagonista de ‘13 going on 30’.
Días después de este informe, las chicas dieron prueba de su unión al caminar, una al lado de la otra, detrás de López, que se dirigía hacia el altar en su segunda boda con Affleck.
Para la importante ocasión, ellas se coordinaron con trajes en color crema y zapatos Oxford de tono negro, dejando su melena corta al natural.
En mayo de 2023, Garner demostró que apoya a Seraphina y Emme al llevarlas de paseo por Disneyland en California, junto con un grupo de otros amigos.
Todos se divirtieron en atracciones como la Big Thunder Mountain Railroad, de acuerdo con lo reseñado entonces por Daily Mail.