Jennifer Lopez

JLo y Ben Affleck se juntaron de nuevo y esto fue lo que pasó, ¿otra vez hubo besos?

Jennifer López y Ben Affleck se vieron otra vez después de que, supuestamente, tuvieron un cariñoso encuentro donde se besaron. Los actores se habrían reunido por una importante razón.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
El divorcio de López y Ben Affleck continúa su curso y, según nuevos reportes, el 23 de septiembre tuvieron una reunión para comenzar la división de bienes.

Según TMZ, los actores se reunieron en el edificio WeHo donde ambos tienen sus oficinas de trabajo separadas, pero no estuvieron solos, la abogada especializada en divorcios, Laura Wasser, los acompañó.

Ella no es ajena a la vida de Ben Affleck, pues Wasser fue quien llevó todo el proceso de separación con Jennifer Garner en 2017.

Según la fuente, la abogada ha estado lidiando con el proceso desde hace "varios meses". Sin embargo, aunque los actores logren un acuerdo pronto, quedarían oficialmente divorciados hasta febrero de 2025, reporta TMZ.

La abogada Laura Wasser y Jennifer López llegando a la reunión con Ben Affleck.
La abogada Laura Wasser y Jennifer López llegando a la reunión con Ben Affleck.
Imagen The Grosby Group

La separación de bienes de JLo y Ben Affleck

Recientemente salió a la luz que Jennifer López y Ben Affleck no habrían firmado un acuerdo prenupcial.

Durante su matrimonio, ambos estuvieron involucrados en varios proyectos, lo cual podría causar algún tipo de problema sobre la repartición que les tocaría.

Uno de los puntos principales es la productora que Ben fundó con Matt Damon durante su matrimonio con la cantante. Artists Equity se creó oficialmente en 2022 por lo que tendrían que acordar si a López le tocará algo sobre los futuros proyectos de la compañía, explica TMZ.

El divorcio de López y Affleck continúa, a pesar del cariñoso reencuentro que tuvieron hace unos días en un restaurante de Beverly Hills.

