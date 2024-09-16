JLo y Ben Affleck viven polémico encuentro en medio de su divorcio: revelan nuevos detalles

Video ¿Revivió el amor? JLo y Ben Affleck se reencuentran en medio del divorcio y esto dicen las cartas

Se han revelado nuevos detalles del sorpresivo y polémico encuentro que tuvieron JLo y Ben Affleck la mañana del pasado sábado 14 de septiembre en el Polo Lounge del Hotel Beverly Hills en Los Ángeles.

La pareja fue fotografiada llegando ahí en el auto del actor al mismo tiempo en que estarían enfrentando un proceso de divorcio luego de dos años de matrimonio.

Las imágenes, difunfidas por Deuxmoi, parecían reflejar momentos de tensión entre la cantante y el actor y de hecho unas fotos al interior del auto parecieron mostrarlos en una presunta discusión.

Jennifer Lopez, Ben Affleck & their kids at The Beverly Hills hotel today 📸 @backgrid_usa pic.twitter.com/i5cNOnhgyB — deuxmoi (@deuxmoiworld) September 14, 2024



Page Six también reportó que López supuestamente portaba su anillo de compromiso en el dedo meñique. Hubo quienes especularon que las imágenes presumían un camino hacia una supuesta reconciliación.

Pero, ¿qué fue lo que pasó?

¿Para qué se reunieron JLo y Ben?

Desde el mismo sábado 14, un testigo citado por el portal Page Six que supuestamente los vio al interior del hotel, dijo que ellos estaban "tomados de la mano y besándose": "Los niños están con ellos, pero en una mesa separada", agregó.

Ahora, este domingo 15 de septiembre una fuente del portal de la revista People reveló que la pareja supuestamente pasó ahí un "almuerzo divertido" con sus hijos.

Ese día, Ben Affleck llevó a Seraphina (15 años) y Samuel (12), mientras que la cantante a los mellizos Emme y Max (16).

"Todos se reunieron para un almuerzo divertido para que los niños pudieran pasar el rato", explicó el informante sobre el supuesto motivo que tuvo la pareja para verse esa mañana pese a la situación por la que estarían viviendo para aparentemente separarse por la vía legal.

" (Jennifer) está tratando de ser amigable con Ben. Sin embargo, todavía están avanzando con el divorcio", alegó la fuente de People.

" Están resolviendo los detalles financieros de manera amistosa", aseveró.

El pasado 20 de agosto, TMZ reportó que 'La Diva del Bronx' entabló una demanda de divorcio de Ben Affleck ante una corte de Los Ángeles.

La reunión familiar del pasado fin de semana significó el primer encuentro en el que se les ve públicamente desde que se supo de la supuesta demanda y tras semanas de no verlos juntos.