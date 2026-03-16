Premios Oscar

¿James Van Der Beek y Eric Dane ignorados en In Memoriam del Oscar 2026?: lo que realmente pasó

La edición 98 de los Premios Oscar está en polémica ya que en su tradicional segmento In Memoriam durante la gala televisada llamaron la atención las ausencias de los actores James Van Der Beek y Eric Dane, cuyas recientes muertes sacudieron a Hollywood en las últimas semanas. Pero, ¿en verdad fueron ignorados?

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Video Viuda de James Van Der Beek dedica emotivo mensaje a esposa de Eric Dane tras su muerte

La ausencia de los actores James Van Der Beek y Eric Dane en el segmento In Memoriam de los Premios Oscar 2026 no pasó desapercibida y generó sorpresa entre muchos espectadores.

Los Oscars en polémica por aparente omisión

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Durante la edición 98 de los Premios de la Academia, transmitida este domingo 15 de marzo, se rindió tributo a destacadas figuras de Hollywood que fallecieron en el último año.

Sin embargo, uno de los nombres que no aparecieron durante la transmisión televisada fueron los de James Van Der Beek y Eric Dane, dos de los recientes fallecimientos que han sacudido a Hollywood.

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Van Der Beek, protagonista de la recordada serie 'Dawsons’ creek', murió a los 48 años el pasado 11 de febrero tras una prolongada batalla contra un cáncer colorrectal en etapa 3.

Aunque el actor era ampliamente reconocido por sus trabajos en series de televisión, también construyó una sólida carrera en el cine, con títulos como 'Varsity blues' de 1999.

Mientras tanto, Dane, actor de las exitosas series 'Grey's anatomy' y 'Euphoria', tampoco apareció en el homenaje televisado.

Él perdió la vida el pasado 19 de febrero a los 53 años luego de padecer esclerosis lateral amiotrófica (ELA), cuyo diagnóstico dio a conocer en 2025.

Ambas omisiones generaron duras críticas a la Academia, sin embargo, los nombres de ambos artistas en realidad sí formaron parte del homenaje In Memoriam 2026 que fue publicado de manera digital en el sitio oficial de la institución.

James Van Der Beek fue recordado en el In Memoriam digital de la Academia.
James Van Der Beek fue recordado en el In Memoriam digital de la Academia.
Imagen AP y oscars.org

De hecho, durante la transmisión y al final del obituario se invitó a los espectadores a visitar la versión digital para conocer la lista completa de las celebridades fallecidas.

Eric Dane sí apareció en el obituario digital que publicó la Academia en su sitio oficial.
Eric Dane sí apareció en el obituario digital que publicó la Academia en su sitio oficial.
Imagen AP y oscars.org

Los homenajeados en TV

Durante el In Memoriam de la TV, el fallecido director Rob Reiner recibió un homenaje especial.

La ceremonia también incluyó un emotivo tributo de Barbra Streisand al también fallecido Robert Redford.

Diane Keaton y Catherine O'Hara fueron otras de las figuras que formaron parte del tradicional obituario.

Video Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy' y 'Euphoria', muere a los 53 años tras complicada enfermedad
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