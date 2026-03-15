Premios Oscar Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 La gran noche de los Premios Oscar 2026 se lleva a cabo este domingo en Los Ángeles y las estrellas nominadas e invitadas llegan a la alfombra roja en una antesala que se convierte prácticamente en una pasarela de alta costura.



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Mientras las mayores estrellas de Hollywood se reúnen para los Premios Oscar este domingo 15 de marzo, las celebridades de primera línea tienen su momento de gloria en la alfombra roja.

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La alfombra roja de los Oscar 2026

Para los nominados de este año, la alfombra roja de los Óscar se convierte en la última oportunidad para deslumbrar antes de que se cierre el telón de la temporada de premios.

Bella Thorne. Imagen AP

Malgosia Turzanska. Imagen AP



Mientras que algunas estrellas se apegan a los códigos tradicionales de vestimenta, optando por esmoquin y vestidos de noche, otras innovan con su propio toque personal.

Beca Michie. Imagen AP



Los Oscar tienen el potencial de catapultar la carrera de un actor a otro nivel de estrellato.

Teniendo en cuenta esa magnitud, algunos actores optan por ir a lo seguro en la alfombra roja, llegando con el glamour del viejo Hollywood en lugar de looks atrevidos o dramáticos, reservando los looks más arriesgados para las fiestas posteriores.

Arden Cho. Imagen AP

Las casas de moda de lujo, desde Armani, Dior, Valentino y Prada hasta Chanel, dominan la alfombra roja de los Óscar cada año. Rara vez las celebridades visten de diseñadores independientes, ya que muchos de estos nombres conocidos tienen contratos como embajadores de marca con estas grandes firmas.

Natalie McQueeny Josh Groban. Imagen AP



La actriz de Frankenstein, Mia Goth, por ejemplo, fue nombrada embajadora de marca por Dior el año pasado y lució un vestido negro de Dior en los Globos de Oro.

En ocasiones, los asistentes a los Oscar hacen algo más que declaraciones de moda.

Alicia Silverstone Imagen AP



Algunos actores también han expresado su apoyo político con la aparición de pines con los lemas "ICE OUT" (‘ICE fuera’) o "BE GOOD" (‘Sé bueno’) en varias alfombras rojas durante esta temporada de premios, en respuesta a los asesinatos de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Auli'i Cravalho. Imagen AP



Otras estrellas han mostrado su apoyo luciendo pines rojos para exigir un alto el fuego en Gaza.

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