Premios Oscar Anne Hathaway vive momento al estilo de 'Devil wears Prada' con Anna Wintour en el Oscar 2026 Anne Hathaway y Anna Wintour protagonizaron uno de los momentos más comentados de los Premios Oscar 2026 al compartir escenario en una escena cargada de guiños a ‘Devil wears Prada’.



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Anne Hathaway y Anna Wintour protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche durante la gala de los Premios Oscar del domingo 15 de marzo.

Ambas compartieron escenario en una secuencia que evocó directamente el universo de la exitosa cinta 'Devil wears Prada'.

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El momento ‘Devil wears Prada’ de los Oscar

La editora que inspiró al icónico personaje de Miranda Priestly —interpretado por Meryl Streep— y la actriz que dio vida a Andy Sachs revivieron, con humor y guiños, la esencia del clásico cinematográfico.

Ambas fueron las encargadas de presentar los premios a Mejor Diseño de Vestuario y Maquillaje y Peluquería.

Sin embargo, el detalle que robó miradas llegó cuando Wintour llamó a Hathaway “Emily”, el personaje interpretado por Emily Blunt en la película de 2006, en lugar de Andy.

Anna Wintour y Anne Hathaway se presentaron juntas en los Premios Oscar 2'26, evocando el mundo de 'Devil wears Prada'. Imagen AP



Con actitud imperturbable, la exeditora de Vogue incluso ignoró una pregunta de Hathaway sobre cómo lucía con su vestido floral, replicando el estilo distante de Priestly y completando el gesto con unas elegantes gafas de sol sobre el escenario.

Los premios fueron entregados a Kate Hawley por 'Frankenstein' en diseño de vestuario, y a Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey —también por 'Frankenstein'— en maquillaje y peluquería.

Anna Wintour hasta 'ignoró' a Anne Hathway cuando la actriz le hizo una pregunta sobre su vestido. Imagen AP



El momento llega a semanas del esperado estreno, el próximo 1 de mayo, de 'Devil wears Prada 2', que marcará el regreso del elenco original, incluyendo a Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep y Emily Blunt.

Anne Hathway y Anna Wintour protagonizaron uno de los momentos más virales en los Oscares. Imagen AP