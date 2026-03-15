Premios Oscar

Anne Hathaway vive momento al estilo de 'Devil wears Prada' con Anna Wintour en el Oscar 2026

Anne Hathaway y Anna Wintour protagonizaron uno de los momentos más comentados de los Premios Oscar 2026 al compartir escenario en una escena cargada de guiños a ‘Devil wears Prada’.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Los looks más comentados de los Premios Oscar 2026: Nicole Kidman, Emma Stone y más

Anne Hathaway y Anna Wintour protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche durante la gala de los Premios Oscar del domingo 15 de marzo.

Ambas compartieron escenario en una secuencia que evocó directamente el universo de la exitosa cinta 'Devil wears Prada'.

PUBLICIDAD

El momento ‘Devil wears Prada’ de los Oscar

La editora que inspiró al icónico personaje de Miranda Priestly —interpretado por Meryl Streep— y la actriz que dio vida a Andy Sachs revivieron, con humor y guiños, la esencia del clásico cinematográfico.

Más sobre Premios Oscar

Kylie Jenner sorprende al vestirse de 'Jessica Rabbit' en los Premios Oscar 2026: así fue su look
0:43

Kylie Jenner sorprende al vestirse de 'Jessica Rabbit' en los Premios Oscar 2026: así fue su look

Univision Famosos
Los looks más comentados de los Premios Oscar 2026: Nicole Kidman, Emma Stone y más
1:00

Los looks más comentados de los Premios Oscar 2026: Nicole Kidman, Emma Stone y más

Univision Famosos
Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Oscar 2026
2 mins

Los mejores looks de la alfombra roja de los Premios Oscar 2026

Univision Famosos
Nominados a los Premios Oscar 2026: 'Sinners' rompe récord y lidera la lista al estar en 16 categorías
2 mins

Nominados a los Premios Oscar 2026: 'Sinners' rompe récord y lidera la lista al estar en 16 categorías

Univision Famosos
Demi Moore confiesa las "locuras" que hizo por preservar su apariencia en el pasado
3 mins

Demi Moore confiesa las "locuras" que hizo por preservar su apariencia en el pasado

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón admite que llegó a “contemplar lo impensable” tras el escándalo que vivió
1:02

Karla Sofía Gascón admite que llegó a “contemplar lo impensable” tras el escándalo que vivió

Univision Famosos
¿Sofía Vergara desairó a Rosalía? Las imágenes que muestran el ‘incómodo’ momento
0:54

¿Sofía Vergara desairó a Rosalía? Las imágenes que muestran el ‘incómodo’ momento

Univision Famosos
Karla Sofía Gascón vuelve a la carga: reacciona así tras burla que le hicieron en los premios Oscar
1:08

Karla Sofía Gascón vuelve a la carga: reacciona así tras burla que le hicieron en los premios Oscar

Univision Famosos
Los looks más deslumbrantes de los Oscar 2025: El vestido de Ariana Grande tiene 190 mil brillantes
3:47

Los looks más deslumbrantes de los Oscar 2025: El vestido de Ariana Grande tiene 190 mil brillantes

Univision Famosos
El primer actor Gene Hackman, su esposa y su perro aparecen muertos en su casa: lo que se sabe
1:06

El primer actor Gene Hackman, su esposa y su perro aparecen muertos en su casa: lo que se sabe

Univision Famosos

Ambas fueron las encargadas de presentar los premios a Mejor Diseño de Vestuario y Maquillaje y Peluquería.

Sin embargo, el detalle que robó miradas llegó cuando Wintour llamó a Hathaway “Emily”, el personaje interpretado por Emily Blunt en la película de 2006, en lugar de Andy.

Anna Wintour y Anne Hathaway se presentaron juntas en los Premios Oscar 2'26, evocando el mundo de 'Devil wears Prada'.
Anna Wintour y Anne Hathaway se presentaron juntas en los Premios Oscar 2'26, evocando el mundo de 'Devil wears Prada'.
Imagen AP


Con actitud imperturbable, la exeditora de Vogue incluso ignoró una pregunta de Hathaway sobre cómo lucía con su vestido floral, replicando el estilo distante de Priestly y completando el gesto con unas elegantes gafas de sol sobre el escenario.

Los premios fueron entregados a Kate Hawley por 'Frankenstein' en diseño de vestuario, y a Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey —también por 'Frankenstein'— en maquillaje y peluquería.

Anna Wintour hasta 'ignoró' a Anne Hathway cuando la actriz le hizo una pregunta sobre su vestido.
Anna Wintour hasta 'ignoró' a Anne Hathway cuando la actriz le hizo una pregunta sobre su vestido.
Imagen AP


El momento llega a semanas del esperado estreno, el próximo 1 de mayo, de 'Devil wears Prada 2', que marcará el regreso del elenco original, incluyendo a Hathaway, Stanley Tucci, Meryl Streep y Emily Blunt.

Anne Hathway y Anna Wintour protagonizaron uno de los momentos más virales en los Oscares.
Anne Hathway y Anna Wintour protagonizaron uno de los momentos más virales en los Oscares.
Imagen AP


En la cinta original, Hathaway interpretó a Andrea ‘Andy’ Sachs, una joven periodista que se enfrenta al despiadado mundo de la revista ficticia Runway, liderada por la temida Miranda Priestly, junto a su asistente Emily Charlton y el leal director de arte Nigel Kipling.

Notas Relacionadas

Así se ve el elenco de ‘El diablo viste a la moda’ 16 años después: uno se unió al MCU

Así se ve el elenco de ‘El diablo viste a la moda’ 16 años después: uno se unió al MCU

Cine y Series
4 min
Relacionados:
Premios OscarHollywoodActores HollywoodAnne HathawayFamososAnne HathawayCineCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX