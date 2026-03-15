Premios Oscar

Oscar 2026: Timothée Chalamet se queda sin premio tras polémica y más de la gran noche

Timothée Chalamet se quedó sin el Oscar a Mejor Actor, pese a que era considerado como el favorito. Esto y más ocurrió en los Premios Oscar 2026.

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Michael B. Jordan llevaba más de 20 años preparándose para una actuación como la de ‘Sinners’. Ahora, como recompensa, ha ganado el Óscar a Mejor Actor, derrotando al que era considerado el favorito: Timothée Chalamet

Oscar 2026: los mejores momentos

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Michael B. Jordan recibió un trofeo por interpretar a los gemelos idénticos Smoke y Stack en esta película de terror sobrenatural con influencias del blues, ambientada en el Misisipi de la década de 1930, que obtuvo un récord de 16 nominaciones a los Premios Óscar.

Chalamet era el favorito inicial para quedarse con el galardón tras sus victorias en los Globos de Oro y los Critics' Choice Awards.

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Pero Jordan se sorprendió a sí mismo al ganar en los Actor Awards, lo que le dio impulso en los últimos días de la votación de los Oscar.

Timothée Chalamet estaba nominado por ‘Marty supreme’, pero justo unos días antes de la gala se enfrascó en una polémica por unas controvertidas declaraciones contra el ballet y la ópera porque , según él, “ya no le importan a nadie”.

Muchos creen que decir eso le costó el Oscar, sin embargo, reportes indican que las votaciones de los miembros de la Academia al parecer ya habían cerrado al momento de sus dichos.

¿Quién ganó Mejor Película?

‘One battle after another’, de Paul Thomas Anderson, se alzó con el premio a la Mejor Película, otorgando el máximo galardón de Hollywood a una saga estadounidense, cómica y multigeneracional, sobre la resistencia política.

En la ceremonia del domingo, supuso una consagración largamente esperada para Anderson, oriundo del Valle de San Fernando, quien realizó su primer cortometraje a los 18 años y ha sido uno de los cineastas estadounidenses más aclamados durante décadas. Antes del domingo, Anderson nunca había ganado un Óscar.

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La noche de los Óscar perteneció a Warner Bros., el estudio de ‘One battle after another’ y de la historia de vampiros ‘Sinners’, de Ryan Coogler.

Fue un triunfo curiosamente emotivo para el legendario estudio, que semanas antes había acordado su venta a Paramount Skydance, el gigante mediático creado rápidamente por David Ellison. El acuerdo, que aún está pendiente de aprobación regulatoria, ha provocado que Hollywood se prepare para más despidos.

Video Timothée Chalamet desata polémica por comentarios sobre la ópera y el ballet, ¿cómo reacciona el mundo artístico?
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