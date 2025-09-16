Muere Robert Redford a los 89 años: lo que se sabe de su fallecimiento

El legendario actor estadounidense Robert Redfort ha muerto a los 89 años.

Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden

Hija de la fallecida Mónica Spear confiesa el “regalo” que le dejó tras su trágica muerte

Muere estrella del cine en China tras caer misteriosamente de un quinto piso: lo que se sabe

Esposa de Charlie Kirk es exreina de belleza: ¿quién es y a qué se dedica?

Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida

Muere querido actor de telenovelas, famoso por ‘Mujer, casos de la vida real’: lo que se sabe

Muere querida actriz de María la del barrio y Cuna de Lobos: lo que se sabe

Hija de la fallecida Mónica Spear se 'reencuentra' con la actriz y su padre a 11 años de su muerte

La noticia fue confirmada por la publicista del también director, Cindi Berger, a The Hollywood Reporter.

De acuerdo con The New York Times, el ganador del Oscar falleció mientras dormía durante la madrugada de este martes 16 de septiembre, en su casa de Utah.