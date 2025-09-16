Muertes de famosos

Muere Robert Redford a los 89 años: lo que se sabe de su fallecimiento

El legendario ‘Golden Boy’ perdió la vida durante la madrugada de este martes 16 de septiembre.

Por:
Univision
Video Fallece el legendario Giorgio Armani: lo que se sabe sobre de qué murió el icono de la moda

El legendario actor estadounidense Robert Redfort ha muerto a los 89 años.

Más sobre Muertes de famosos

Hija de la fallecida Mónica Spear se 'reencuentra' con la actriz y su padre a 11 años de su muerte
0:51

Hija de la fallecida Mónica Spear se 'reencuentra' con la actriz y su padre a 11 años de su muerte

Univision Famosos
Muere querida actriz de María la del barrio y Cuna de Lobos: lo que se sabe
2 mins

Muere querida actriz de María la del barrio y Cuna de Lobos: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere 'tiktoker' Marian Izaguirre tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"
2 mins

Muere 'tiktoker' Marian Izaguirre tras haber estado desaparecida y encontrada "grave"

Univision Famosos
Muere querido actor de telenovelas, famoso por ‘Mujer, casos de la vida real’: lo que se sabe
1 mins

Muere querido actor de telenovelas, famoso por ‘Mujer, casos de la vida real’: lo que se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida
1:16

Yolanda Andrade se siente “resignada”: estos años le quedan de vida

Univision Famosos
Esposa de Charlie Kirk es exreina de belleza: ¿quién es y a qué se dedica?
1:00

Esposa de Charlie Kirk es exreina de belleza: ¿quién es y a qué se dedica?

Univision Famosos
Muere estrella del cine en China tras caer misteriosamente de un quinto piso: lo que se sabe
1 mins

Muere estrella del cine en China tras caer misteriosamente de un quinto piso: lo que se sabe

Univision Famosos
Hija de la fallecida Mónica Spear confiesa el “regalo” que le dejó tras su trágica muerte
0:55

Hija de la fallecida Mónica Spear confiesa el “regalo” que le dejó tras su trágica muerte

Univision Famosos
Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden
2 mins

Muere querido actor de telenovelas tras una larga lucha contra el cáncer: así lo despiden

Univision Famosos
Muere el ‘influencer’ Charlie Kirk tras ataque en evento universitario: tenía 31 años
2 mins

Muere el ‘influencer’ Charlie Kirk tras ataque en evento universitario: tenía 31 años

Univision Famosos

La noticia fue confirmada por la publicista del también director, Cindi Berger, a The Hollywood Reporter.

PUBLICIDAD

De acuerdo con The New York Times, el ganador del Oscar falleció mientras dormía durante la madrugada de este martes 16 de septiembre, en su casa de Utah.

Información en curso...

Relacionados:
Muertes de famososCelebridadesPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD