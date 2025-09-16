Muere Robert Redford a los 89 años: lo que se sabe de su fallecimiento
El legendario ‘Golden Boy’ perdió la vida durante la madrugada de este martes 16 de septiembre.
El legendario actor estadounidense Robert Redfort ha muerto a los 89 años.
La noticia fue confirmada por la publicista del también director, Cindi Berger, a The Hollywood Reporter.
De acuerdo con The New York Times, el ganador del Oscar falleció mientras dormía durante la madrugada de este martes 16 de septiembre, en su casa de Utah.
Información en curso...
