James Van Der Beek

James Van Der Beek renovó los votos matrimoniales con su esposa antes de morir: así fue la ceremonia

James Van Der Beek y su esposa Kimberly organizaron una improvisada ceremonia para renovar sus votos de matrimonio.

Univision picture
Por:Univision
Video Las imágenes de los “últimos días” de vida de James Van der Beek antes de morir

James Van Der Beek y su esposa Kimberly renovaron sus votos matrimoniales días antes de que el actor de 48 años perdiera la vida el 11 de febrero a causa del cáncer colorrectal que padecía.

De acuerdo con información de People, la ceremonia improvisada fue "sencilla, hermosa y conmovedora".

"Lo decidimos con dos días de antelación y nuestros amigos nos regalaron anillos nuevos, llenaron nuestra habitación de flores y velas, y renovamos nuestros votos desde la cama", contó Kimberly Van Der Beek a la revista.

Al emotivo evento solo asistieron familiares y amigos muy cercanos. Además, transmitieron el evento por Zoom para otros que no pudieron estar presentes.

La pareja se casó en 2010 y a lo largo de 15 años formaron una familia junto a sus seis hijos: Olivia, de 15 años, Joshua, de 13, Annabel, de 12, Emilia, de 9, Gwendolyn, de 7, y Jeremiah, de 4.

¿Cómo fue la boda de James Van Der Beek y Kimberly?

La pareja se casó el 1 de agosto de 2010 en Tel Aviv, Israel, pues fue ahí donde se conocieron un año antes.

James y Kimberly se dieron el "sí acepto" en una ceremonia íntima y espiritual.

