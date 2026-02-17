James Van Der Beek James Van Der Beek y Katie Holmes “salieron en secreto” mientras grababan ‘Dawson’s Creek’ Después de la muerte del actor, ahora fuentes aseguran que él mantuvo un romance “breve” con su coprotagonista de la serie. Se sabe que ella fue novia de Joshua Jackson.



James Van Der Beek y Katie Holmes habrían tenido una relación “secreta” en su juventud, mientras grababan su serie ‘Dawson’s Creek’.

Dicho supuesto amorío se revela a días de que el actor falleciera, dejando huérfanos de padre a seis hijos y viuda a su esposa, Kimberly Brook.

James Van Der Beek y Katie Holmes “tuvieron un breve romance”

Este 17 de febrero, Daily Mail da a conocer que presuntamente James Van Der Beek y Katie Holmes llegaron a ser más que amigos mientras trabajaron juntos.

“Una fuente cercana afirmó que Holmes, de 47 años, les había contado a sus amigos más íntimos que Van Der Beek era su ‘amor de adolescencia’”, relató el medio.

El informante del diario aseveró que ellos “salieron durante un tiempo”: “Intentaron mantener su relación en secreto, pero todo el mundo en el set lo sabía. Entonces, empezaron a filtrarse noticias sobre su idilio”.

De acuerdo con el ‘insider’, el enorme éxito de su ‘show’ repercutió en el vínculo sentimental de Katie, quien tenía “19 años”, y James, de “veintitantos”.

“No querían hablar de su vida amorosa en público, así que decidieron mantenerlo en secreto”, sentenció al respecto.

Una segunda persona con conocimiento de la situación detalló que presuntamente varios integrantes del reparto “estaban enamorados unos de otros”, por lo que, “en algún momento u otro, todos salían y se liaban”.

“James y Katie tuvieron sin duda un breve romance, pero se dieron cuenta muy pronto de que era mejor que siguieran siendo amigos. Y eso les pareció perfectamente bien, nunca lo convirtieron en un problema”, relató.

En 1997, Holmes reveló a E! News que “había química” entre ella y Van Der Beek ya que “tenemos mucho en común”.

Públicamente se sabe que ella fue novia de su otro coprotagonista, Joshua Jackson, con el que duró aproximadamente un año.

Katie Holmes se despidió así de James Van Der Beek

Casi un día después de que James Van Der Beek falleciera, el 11 de febrero, Katie Holmes recurrió a su cuenta de Instagram para publicar una sentida carta.

“James, gracias. Compartir espacio con tu imaginación es algo sagrado: respirar el mismo aire en el país de la fantasía y confiar en que los corazones de cada uno están a salvo en su expresión…”, escribió.