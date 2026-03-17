Eric Dane Familia de Eric Dane habría reaccionado así a que los Premios Oscar no lo incluyeran en su In Memoriam La familia del actor presuntamente ya reaccionó a que él no fuera incluido en el segmento In Memoriam durante la gala televisada de la edición de los Premios Oscar 2026.



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La familia de Eric Dane presuntamente estaría “decepcionada” de que él no fuera honrado durante el segmento In Memoriam en la ceremonia televisada de los Premios Oscar, realizada este domingo 15 de marzo.

Este martes 17, TMZ da a conocer que supuestamente, pese a que lo lamentan, los seres queridos de la estrella de ‘Grey’s Anatomy’ “entienden” que él no estuviera incluido.

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Según el medio, un ‘insider’ cercano a Rebecca Gayheart les indicó que los parientes del difunto intérprete se sintieron “tristes” al ver que él no apareció en la transmisión del programa.

No obstante, ellos lo habrían comprendido pues “ha sido un año de grandes pérdidas para la industria” del entretenimiento.

Familia de Eric Dane tendría consuelo gracias a un detalle

Ante lo sucedido, presuntamente a la familia de Eric Dane le reconforta “saber que a él le habría honrado aparecer junto a sus compañeros y héroes en la sección In Memoriam del sitio web de La Academia”.

Eric Dane sí apareció en el obituario digital que publicó la Academia en su sitio oficial. Imagen AP y oscars.org



TMZ indica que un informante de La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas les contó que la omisión “no fue por malicia”.

“Simplemente no había tiempo suficiente para incluir a todos, pero señalaron que a todos se les rinde homenaje en línea”, se expone en el portal.

Dane perdió la vida el pasado 19 de febrero a los 53 años, menos de un año después de que revelara que había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ALS, por sus siglas en inglés).

Luego de su fallecimiento, su amigo y compañero en la icónica serie, Patrick Dempsey, detalló que Eric “estaba empezando a perder el habla” y “postrado en una cama”.

“Le costaba mucho tragar, así que su calidad de vida se deterioraba rápidamente”, relató al aparecer en ‘The Chris Evans Breakfast Show’, el 20 de febrero.

Creadora de ‘Grey’s Anatomy’ rompe el silencio

Por su parte, Shonda Rhimes, creadora de ‘Grey’s Anatomy’, se pronunció acerca de la exclusión de Eric Dane en el show televisado de los Premios Oscar tras la controversia.

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“Bueno, no es una estrella de cine, ¿sabes? Y creo que cuando lleguen los Emmy, será inmortalizado como se merece”, comentó en entrevista para Entertainment Weekly.

“No podemos culpar a los Oscar por el hecho de que se centren en el cine. Hubo mucha gente que quedó fuera, pero Eric era único en la televisión y estoy deseando ver qué hacen para él [en los Emmy]”, concluyó.