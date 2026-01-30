Muertes de famosos Muere Catherine O'Hara, actriz de 'Home Alone' y 'Beetlejuice', a los 71 años La actriz, famosa por su participación en 'Home Alone' y 'Schitt's Creek', falleció este viernes, reporta TMZ.

Catherine O'Hara, legendaria actriz de Hollywood, murió este viernes 30 de enero a los 71 años, confirmó la CAA a Page Six.

¿De qué murió Catherine O'Hara?

Se desconoce la causa de muerte de la protagonista de 'Shitt's Creek', reporta TMZ, el primer medio en informar sobre el fallecimiento de la actriz.

Sin embargo, Page Six informa que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles recibió una llamada a su casa a las 4:48 am, hora local "antes de transportarla al hospital en condición grave".

¿Quién era Catherine O'Hara?

La actriz Catherine O'Hara nació en Toronto, Canada, y comenzó su carrera en 1974, en el teatro de artes escénicas 'The Second City'.

Consiguió su primera oportunidad en televisión como suplente en 'Saturday Night Live'.

Catherine saltó a la fama con su participación en la película Beetlejuice (1988), de Tim Burton, en donde la vimos dando vida a Delia Deetz, junto a Winona Ryder.

Posteriormente interpretó a la mamá de Macaulay Culkin en las dos primeras películas de 'Home Alone', de 1990 y 1992.

En 2015 protagonizó la serie canadiense de comedia 'Schitt's Creek', donde encarnó a Moira Rose.

Recientemente, en 2025, trabajó en las series 'The Last of Us' y 'The Studio'.