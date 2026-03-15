Premios Oscar

Javier Bardem alza la voz en los Oscar 2026 en pleno escenario: "No a la guerra"

Javier Bardem convirtió por un momento los Premios Oscar 2026 en un espacio de declaración política al subir al escenario para entregar un galardón y manifestarse abiertamente en contra de los actuales conflictos bélicos.

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Durante la ceremonia de los Premios Oscar 2026, Javier Bardem aprovechó su aparición en el escenario para enviar un mensaje político contundente.

¿Qué dijo Javier Bardem en los Oscar 2026?

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Al presentar el galardón a la Mejor Película Internacional, el actor dejó clara su postura en contra de los conflictos armados.

"No a la guerra, Palestina libre", expresó ante el público.

Instantes antes de presentar a la Mejor Película Internacional, Javier Bardem alzó la voz en contra de la guerra.
Instantes antes de presentar a la Mejor Película Internacional, Javier Bardem alzó la voz en contra de la guerra.
Imagen AP


El actor español, de 57 años, ha sido una de las voces más visibles en torno al tema en los últimos años, mostrándose especialmente crítico en el contexto de la guerra en Gaza.

Su postura también se reflejó en su atuendo durante la gala: la estrella de 'F1' fue vista portando un pin con la palabra "Palestina" y un cartel con el mensaje: "No a la guerra".

Bardem también mostró su postura política a través de su 'outfit'.
Bardem también mostró su postura política a través de su 'outfit'.
Imagen AP


El gesto no pasó desapercibido y volvió a colocar a Bardem en el centro de la conversación más allá del cine.

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