Ale Guzmán enfrenta polémica por paternidad de su hermano: habla de su sobrino tras desconocerlo

Alejandra Guzmán enfrentó la polémica por la paternidad de su hermano Luis Enrique Guzmán, quien desde hace meses se encuentra en un proceso legal para determinar sus lazos biológicos con el pequeño Apolo, hijo de su expareja Mayela Laguna.

Durante su encuentro con la prensa, la cantante hizo comentarios impensables sobre el pequeño de 5 años, a quien en mayo pasado desconoció como sobrino frente a las cámaras de ‘Venga la Alegría’.

“Aquí está mi hermano, estamos felices. Les voy a decir una cosa, hasta que salió la verdad, la verdad es la verdad, y les voy a decir una cosa, toda la vida me he callado porque prefiero decir la verdad, aquí está mi hermano ; amamos a ese niño Apolo”, expresó la noche del 27 de agosto a Berenice Ortiz, en su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México.

“ Mi familia ama el amor y a Apolo, Apolo está siempre, y ojalá esté siempre protegido por Dios, y lo que nos ha pasado ustedes lo han visto, de la noche a la mañana, no tengo nada que decir más que la verdad, la verdad siempre va a salir adelante; quiero decir que los amo, que siempre he cantado para ustedes y nada, ojalá que la verdad siempre salga adelante”, expresó en medio de un tumulto de reporteros.

Amamos a ese chamaco. Les voy a decir una cosa, amo mi vida, a mi hija también, amo todo lo que me ha dado la vida y demás, quiero que sepan que por eso no he hablado porque todo cae por su propio peso. Yo creo que la verdad vale más que mil palabras . Amo a mi hermano, mi hermano ha sido un buen padre, c*brones, súper buen padre, ojalá tuvieran algo igual”, precisó.

Alejandra Guzmán también habló sobre la salud de su madre, Silvia Pinal, y de su hija, Frida Sofía, quien hace unos días se reencontró con su familia paterna en México.

“Mi mamá está a toda mad**, mi mamá está muy bien… Ella va a salir adelante”, dijo, mientras que en un tono diferente se refirió a Frida Sofía: “Todo va a caer por su propio peso”.

