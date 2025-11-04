Hijo de Bárbara Mori manda inesperado mensaje a Natália Subtil: “Lo último que quiero es exponerte”

Video ¿Nieta de Bárbara Mori se prepara para ser la nueva Rubí?: así fue su debut como actriz

El hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer le mandó un inesperado mensaje a Natália Subtil, madre de su hija Mila, con quien en últimos meses ha estado envuelto en la polémica.

Durante su participación en un reality show, Sergio Mayer Mori reconoció sus errores del pasado y expresó su gratitud por la modelo brasileña quien, considera, ha hecho un gran trabajo como mamá.

“Natália, te hablo a ti directamente… Perdón porque en la situación en la que estoy a lo mejor he tenido que mencionar tu nombre”, declaró este 3 de noviembre.

“Lo último que quiero es exponerte, pero quiero aprovechar este momento para darte las gracias por la persona en que Mila se ha convertido y en el proceso en que está Mila de convertirse en la persona que es… Mucho de eso te lo debo a ti, así que gracias”, continuó.

En su momento de reflexión, Sergio Mayer Mori reconoció que el encierro lo ha hecho valorar su rol como papá, incluso, también le envió un mensaje a la pequeña Mila.

"Mila, no hay palabras para describir el amor que siento por ti y la gratitud, lo hermoso que siento en mi corazón de que estés en mi vida, de verdad, gracias a ti he querido ser mejor papá de lo que nunca me podré imaginar, así que te amo mi amorcito, muchas gracias. Te extraño con todo mi corazón", subrayó e hizo énfasis en que una parte importante de su vida también han sido sus padres.

La polémica relación entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil

La historia entre Natália Subtil y Sergio Mayer Mori ha estado llena de controversias desde sus inicios.