Natalia Subtil

Sergio Mayer Mori estrena romance y Natália Subtil, mamá de su hija, reacciona

La presentadora brasileña reveló lo que piensa de que su ex ya tiene pareja, quien, además, convive con su pequeña Mila.

Por:
Dayana Alvino.
Video Natália Subtil arremete contra Sergio Mayer Mori por la manutención de su hija: “Es una vergüenza”

Sergio Mayer Mori hizo público recientemente que se encuentra en una relación con la modelo Inés Sánchez Gil, conocida como ‘Sajiva’.

“La vida me regaló justamente una oportunidad de conocer a alguien”, dijo en entrevista para el canal de YouTube ‘Qué buen chisme’, el 13 de noviembre.

Él aseguró que la también cantante le “aporta muchísimo”, así como que ya convive con su hija Mila, a quien comparte con su ex Natália Subtil.

Natália Subtil habla de la nueva relación de Sergio Mayer Mori

Ahora que Sergio Mayer Mori destapó su actual noviazgo, Natália Subtil reveló que ya tenía conocimiento de ello pues Mila convive con Inés Sánchez Gil.

“Sí, fíjate que acaba de conocerla, hace quizás un mes, más o menos, y ya, hasta ahora estamos bien”, indicó, según declaraciones presentadas por el periodista Ernesto Buitron este 26 de noviembre.

Tras detallar que la artista ha sido “superlinda”, la actriz contó lo que su pequeña, de 7 años, le ha dicho sobre la pareja de su papá.

“Mila dijo que ‘es muy linda, que tiene el pelo muy bonito’, que juega con ella, que cocinan juntas”, relató tranquilamente.

Ella, además, se sinceró al respecto de su sentir en cuanto a que la enamorada del actor, de quien se separó en 2016, fraternice con su retoño.

“Si sólo trae ese tipo de información, yo estoy feliz, el chiste es que cuiden bien a mi hija”, externó la presentadora brasileña.

¿Natália Subtil cree que Sergio Mayer Mori mejorará como papá?

En esta misma oportunidad, Natália Subtil fue interrogada acerca de si cree que Sergio Mayer Mori se convierta en “un papá un poco más responsable” gracias a su vínculo con Inés Sánchez.

“Ojalá que lo haga madurar, sí claro, y que se haga responsable no solamente de su hija, pero de toda su vida, es normal”, aseguró.

Puntualizó que si bien hay situaciones con el intérprete en las que no está “de acuerdo”, siempre la deja verlo: “Es su padre, no lo puedo cambiar”.

En el pasado, el dúo ha tenido problemas ya que mientras ella lo acusó de no cubrir la manutención de su niña y descuidarla, él aseveró que siempre estuvo “al pendiente”.

