Hija de William Levy celebra 3 meses con su novio en medio de la separación de sus papás

Kailey, hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, continúa disfrutando de su noviazgo con Anthony Lymann, alejada de la polémica que rodea a sus padres.

La adolescente, de 14 años, festejó recientemente haber llegado a otro mes de romance con el joven deportista.

PUBLICIDAD

Hija de William Levy llama a su novio su “persona favorita”

Este 19 de mayo, Kailey subió a sus historias de Instagram una fotografía en la que aparece abrazada de su pareja.

“Mi persona favorita”, escribió, originalmente en inglés, junto con un emoji de corazón rojo y etiquetándo a Anthony Lymann.

Por su parte, el chico, quien es jugador de béisbol al igual que su cuñado Christopher, colgó una imagen en la que se le ve jugando con su novia.

“Felices 3 meses”, anotó él sobre la postal. “Te amo”, son las palabras que le dedicó a Kailey en la importante fecha.

Kailey Levy se muestra con su novio a 3 meses de relación. Imagen Kailey Levy/Anthony Lymann

Fue el pasado abril cuando el retoño de los actores se mostró por primera vez al lado de Anthony, aunque en ese momento no confirmó qué tipo de vínculo tenían.

Kailey Levy en medio de la controversia entre sus papás

A principios de abril, Elizabeth Gutiérrez confirmó, entre lágrimas, el final de su larga relación con William Levy en una entrevista para Hola! USA .

Tan sólo unos días después, ¡Siéntese Quien Pueda! dio a conocer una serie de reportes policíacos de cuatro visitas que hicieron agentes a la casa familiar que compartían.

En uno de ellos se informó que uniformados acudieron a la propiedad el 2 de marzo y que el galán de telenovelas “empujó” a Kailey para que no entrara a su recámara, donde presuntamente él estaba con una mujer.

Después de que eso salió a la luz, William comenzó a ser señalado, por lo que se pronunció para desmentir que su hija le tuviera “miedo”.

Ignorando las especulaciones, él se ha presumido estando con la menor en diversas ocasiones, una de las últimas, mientras le seguía enseñando a manejar.