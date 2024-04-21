Kailey Levy

¿Hija de William Levy y 'Ely' Gutiérrez presenta a su novio en medio del escándalo de sus padres?: foto

En plena controversia que se ha suscitado por la separación de sus padres, Kailey, la hija de 14 años de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, reapareció este fin de semana en brazos de un chico al que le dice “te amo”.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Kailey, la hija de 14 años de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, reapareció tras el escándalo que se ha suscitado a raíz de que el pasado 9 de abril su madre confirmó que está separada del actor.

La joven se dejó ver este fin de semana como no había sucedido antes en medio de la polémica que vive su familia al haber quedado al descubierto cómo aparentemente vivía su madre al lado del artista cubano.

Hija de William Levy reaparece con chico al que le dice “te amo”

Kailey sorprendió al publicar este sábado 20 de abril una foto en Instagram en la que aparece abrazada por un joven que se presenta en esa red social como Anthony Lyman.

"¡Te amo!", escribió sobre la foto la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez mientras aparece muy sonriente en medio de los brazos del jovencito.

Kailey no aclaró si Anthony Lyman es su novio o qué tipo de relación lleva con él.

Esta es la foto que hace pensar a algunos que Kailey, la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ya tendría novio.
Imagen Kailey Levy/Instagram

Sin embargo, el chico reaccionó al mensaje de la joven publicando una foto con ella desde las gradas de lo que parece ser un espectáculo, según la imagen replicada por People en Español.

"2 meses", escribió Lyman y agregó el emoticono de la llama de fuego y un corazón ardiente.

Anthony Lyman publicó esta foto junto a Kailey Levy con el mensaje "2 meses".
Imagen Anthony Lyman/Instagram


Públicamente, a Kailey Levy no se le ha conocido algún novio hasta la fecha.

Anthony Lyman, el joven con el que ella apareció este fin de semana, practica beisbol, según fotos que ha publicado en Instagram. Cristopher, el hermano de 18 de años de Kailey, también lo hace y se abre camino en ese deporte.

El altercado entre William Levy y su hija

La foto de Kailey junto a Anthony Lyman se suscita luego de que People en Español y ¡Siéntese Quien Pueda! dieron a conocer el pasado 11 de abril una serie de reportes policiacos de cuatro visitas que hizo la policía a la casa de William Levy y Elizabeth Gutiérrez en Miami en donde se suscitaron "altercados domésticos" entre octubre de 2023 y marzo pasado.

En uno de ellos, el del pasado 2 de marzo, estuvo involucrada Kailey, quien trató de confrontar a William Levy ya que la adolescente le dijo a la policía que " escuchó la voz de otra mujer que provenía del dormitorio principal".

Al ver que la puerta estaba cerrada, la golpeó y en ese instante el actor salió y la "empujó" para evitar que ella entrara al dormitorio. El artista le dijo a la policía que no había nadie en casa, a excepción de la "señora de la limpieza".

La joven también hizo hincapié a la autoridad en que su padre le dio el "empujón", pero no para "hacerle daño" de manera intencionada, aunque insistió en que sí había una supuesta mujer con él.

People en Español ha reportado que Elizabeth Gutiérrez estaría viviendo en un apartamento en Miami junto a su hija mientras que William Levy residiría con su hijo Cristopher en la casa que compartían como familia.

Por años, William Levy ha arrastrado un historial de supuestas infidelidades con algunas de las actrices con las que ha trabajado. Desde mayo de 2023 se le vinculó con la mexicana Samadhi Zendejas.

