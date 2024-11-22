William Levy

William Levy reaparece y envía sincero mensaje a sus hijos: ¿qué les dijo?

El actor ventiló en sus redes cómo es su relación con sus dos hijos Christopher y Kailey, quienes son fruto de la relación que sostuvo por años con Elizabeth Gutiérrez.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Los hijos de William Levy ya crecieron: Kailey quiere ser actriz

William Levy reapareció en sus redes sociales con un sincero mensaje para sus dos hijos, Christopher y Kailey, quienes son fruto de la relación que sostuvo con Elizabeth Gutiérrez.

El actor cubano compartió en sus historias de Instagram un mensaje con el que ventiló cómo es en realidad la relación con sus hijos.

“Si algún día te cansas de mí, pues te acuestas a dormir y descansas”, escribió en tono de broma al lado de varios emojis riendo.

“Porque soy tu papá y me vas a tener que aguantar por siempre. ¡¡Amo!!”, agregó para después etiquetar a Christopher y Kailey, de 18 y 14 años respectivamente.

La advertencia de William Levy para sus hijos.
La advertencia de William Levy para sus hijos.
Imagen William Levy / Instagram


Aunque William Levy no hizo más comentarios, con su publicación dejó claro que lleva una buena relación con ambos y que, a pesar de todo, siempre estaría con ellos apoyándolos incondicionalmente.

William Levi está orgulloso de su primogénito

Días antes de esta publicación, el protagonista de Montecristo (serie que puedes ver en ViX) expresó públicamente lo orgulloso que se siente de Christopher, quien fue fichado por el equipo de béisbol, los Sharks.

“Estoy muy orgulloso de ti campeón. Te amo muchísimo. Has llegado lejos por tu sacrificio y dedicación. Gracias a Dios que siempre te ha cuidado y protegido. Gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de poder apoyarte. Siempre estaré para ti por el resto de la vida. Gracias por hacerme sentir tan orgulloso”, declaró también en Instagram el 17 de noviembre.

Previo a las palabras del actor cubano, el joven de 18 años agradeció el amor y apoyo de sus padres, quienes han estado a su lado pese a su separación.

“¡Bendito es un eufemismo! ¡No estaría aquí hoy si no fuera por Jesucristo! He pasado por muchas adversidades y he podido superarlas todas con él a mi lado. Gracias a mi papá y a mi mamá por guiarme siempre en el camino y ayudarme a llegar a este punto de mi vida. ¡Soy oficialmente un tiburón!”, celebró el también hijo de Elizabeth Gutiérrez.

Video El hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez tiene 18 años y se ha convertido en un galán
