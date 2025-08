Hija de William Levy ya creció y a sus 14 años debutará como actriz junto al actor: esto se sabe

¿En qué proyecto debutará Kailey Levy?

"Mi hija sí (quiere ser actriz), mi hijo no quiere nada qué ver con la actuación, él quiere jugar beisbol", destapó. "(Christopher) hizo una película y la verdad es que lo hizo súper bien, quedé impresionada, tiene talento, pero no le gusta, me dice 'ni lo pienses, mami'".