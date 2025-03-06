Kailey Levy

Hija de Elizabeth Gutiérrez ya es quinceañera: así ha cambiado desde chiquita hasta joven

Kailey se convirtió este 6 de marzo en una quinceañera. En un día tan importante, su mamá evidenció cómo ha cambiado a lo largo de este tiempo. ¡Tienes que ver su transformación!

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video ¿William Levy y Kailey limaron asperezas? Padre e hija reaparecen así tras “altercados”

Kailey, hija de Elizabeth Gutiérrez, se encuentra de ‘manteles largos’ este 6 de marzo pues ha cumplido sus primeros 15 años de vida.

En un día tan importante, la actriz y presentadora dedicó a su hija un emotivo mensaje por medio de su cuenta de Instagram.

“Mi pequeña hoy y siempre. Te amo con mi vida, mi niña linda. ¡¡Feliz cumpleaños, princesa de mi corazón!!”, escribió en un inicio.

“Que seas muy feliz. Si pudiera darte el mundo, lo haría. ¡Espero que siempre sepas que tu mamá siempre estará aquí para ti y que te amo con cada pedazo de mí!”, añadió.

“Eres la mejor hija que nadie podría soñar con tener. Gracias por elegirme como tu mami. Puede que no sea perfecta, pero mi amor por ti sí lo es. ¡Amo! Juntas para siempre”, concluyó.

Ante estas lindas palabras, la adolescente le contestó en la sección de interacciones: “Gracias, mamá, te amo con todo mi corazón”.

Así ha crecido Kailey Levy

Para acompañar su misiva, Elizabeth Gutiérrez compartió una serie de fotografías que evidencian como Kailey ha cambiado a lo largo de este tiempo.

En la primera de las postales, se puede apreciar a la jovencita en un día en la playa al lado de la famosa comunicadora.

Kailey Levy lucía así cuando era una pequeña.
Kailey Levy lucía así cuando era una pequeña.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

Al momento, la colaboradora de Despierta América, de ascendencia mexicana, no ha revelado si planean celebrar en grande, con una fiesta tradicional, a su retoño.

Kailey, hija de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, en su época infantil.
Kailey, hija de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, en su época infantil.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

Un segundo retrato muestra a Gutiérrez a punto de darle un beso a Kailey, a quien procreó con su ex, el cubano William Levy.

Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey.
Elizabeth Gutiérrez y su hija Kailey.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

La última instantánea es reciente, del pasado mes de diciembre, cuando celebraron el inicio del 2025 en familia y con amistades, según difundieron en redes sociales.

Elizabeth Gutiérrez y Kailey celebraron juntas el inicio del año 2025.
Elizabeth Gutiérrez y Kailey celebraron juntas el inicio del año 2025.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

El futuro de la hija de Elizabeth Gutiérrez

Aunque actualmente Kailey no forma parte del medio del espectáculo, esto podría ser diferente muy pronto, de acuerdo con su madre.

A mediados del 2024, Elizabeth Gutiérrez contó en el matutino de Univision que la ahora quinceañera iba a “hacer una serie” junto a su papá “en España”.

De igual forma, aseveró que, a diferencia de su hermano Christopher, ella sí quiere dedicarse a la actuación, por lo que le darán su ayuda.

“Es un mundo complejo, pero si tienes el buen… como nosotros, que la vamos a apoyar y que ya hemos pasado por todo, creo que es muy diferente”, concluyó.

Kailey, la hija de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, cumple 15 años.
Kailey, la hija de Elizabeth Gutiérrez y William Levy, cumple 15 años.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram
Relacionados:
Kailey LevyElizabeth GutiérrezWilliam LevyHijos de famososFamosos

