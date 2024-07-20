William Levy y Kailey recuperan el tiempo perdido: padre e hija se dejan ver felices en España

Video Hija de Elizabeth Gutiérrez tuvo altercado con su papá: dijo que escuchó la voz de otra mujer

Kailey Levy destapó el 16 de julio que estaba de viaje y, aunque no reveló en dónde ni con quién se encontraba, se especuló que estaría en España junto a su padre, William Levy.

Tres días después, la jovencita por fin confirmó que estaba con su papá en 'La Madre Patria' y se dejaron ver muy divertidos, como lo hacían antes de ventilarse los problemas familiares que enfrentaron hace unos meses.

PUBLICIDAD

Levy se encuentra desde junio en España, pues está filmando una película en Tenerife.

Kailey y William Levy. Imagen Kailey Levy/Instagram

La adolescente, de 14 años, posó de día y de noche por las calles sola, pero también compartió un fotografía junto a William.

"El lugar en el que hay que estar. Te amo papi", se lee en la publicación.

El actor cubano respondió el cariñoso mensaje de su hija: "Te amo mi princesa. Qué rico tenerte aquí. Me haces el más feliz del mundo. Te amo", publicó el protagonista de 'Cuidado con el ángel', telenovela que puedes ver en ViX.

Kailey y William Levy. Imagen Kailey Levy/Instagram

Los problemas entre William Levy y su hija

Después de semanas de especulaciones, a principios de abril Elizabeth Gutiérrez confirmó a la revista Hola! US que había terminado con William Levy, tras dos décadas de relación.

Pocos días después, el show ¡Siéntese Quien Pueda! dio a conocer una serie de reportes policíacos de las visitas que hicieron agentes policiales a la casa de los actores.

En uno de los cuatro incidente se informó que el 2 de marzo el cubano "empujó" a Kailey para que no entrara a su recámara, donde presuntamente él estaba con una mujer. Esto provocó que Levy fuera señalado y surgieron especulaciones de que la adolescente le tenía "miedo".

También se ventilaron llamadas de William al 911 donde reportaba su preocupación porque no sabía nada de su hija.

Según People en Español, Kailey se habría puesto de parte de Elizabeth y se mudó con ella tras la separación.

Sin embargo, desde hace unas semanas padre e hija reaparecieron juntos en redes con divertidos videos de las clases de manejo de la adolescente, con lo que muestran que su relación vuelve a estar bien.