Hija de William Levy hace confesión tras supuesta reconciliación de él con 'Ely' Gutiérrez

Video La señal que ‘Ely’ Gutiérrez pareció dar hacia la reconciliación con William Levy: ¿ella dio el paso?

William Levy y Elizabeth Gutiérrez desataron rumores de reconciliación luego de que la actriz fuera captada saliendo de la residencia familiar que ella misma abandonó a principios de este año tras altercados domésticos con el actor por una presunta infidelidad de su parte.

En medio de estas especulaciones, Kailey Levy publicó en Instagram un mensaje para su padre, quien el 29 de agosto celebró su cumpleaños 44.

“¡¡Feliz cumpleaños papi!! Gracias por siempre trabajar duro para darnos todo lo que tenemos”, escribió la joven de 14 años.

La confesión de la hija de William Levy

En esta misma publicación la hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez hizo una inesperada confesión sobre sus planes a futuro, en la que habría ventilado sus deseos de convertirse en actriz.

¡¡Te admiro tanto y no puedo esperar a seguir tu camino actuando!! Has hecho mucho por nosotros y no puedo agradecerte lo suficiente. Te amo hasta los cocos azules”, agregó.

Kailey Levy admitió que sigue los pasos de su papá en la actuación. Imagen Kailey Levy / Instagram



El mensaje de Kailey fue bien recibido por el actor, quien desde el 25 de agosto se encontraría en Italia trabajando en una película.

“¡¡¡Te amo mi princesa hermosa!!! Eres mi adoración. Mi mejor amiga. Gracias por siempre ser tan atenta y cariñosa y por todos esos masajitos, te amo. Eres la mejor hija del mundo. Te amo con todo mi corazón”, respondió el cubano en la misma publicación, dejando entrever que la relación entre padre e hija está mejor que nunca.

Kailey Levy seguirá los pasos de sus padres en la actuación

Elizabeth Gutiérrez ya había revelado en abril pasado los deseos de su hija menor de seguir sus pasos en la actuación. Incluso, confesó a Despierta América que su debut sería en una serie de española al lado de su padre.

“Mi hija Kailey va a hacer, próximamente, una serie con William en España. Ella quiere, la apoyamos”, admitió, asegurando que Christopher, su hijo mayor, está enfocado en su carrera como jugador de beisbol.

El 27 de agosto, el periodista Alex Rodríguez reportó en ¡Siéntese Quien Pueda! que William Levy y Elizabeth Gutiérrez habían vuelto a compartir "el mismo techo", ya que habría regresado a la residencia familiar tras meses separada del actor. Incluso, señaló que no estaba confirmado si los actores habían retomado nuevamente su relación.

“Es la casa de William Levy y sí, quien sale de ella es Elizabeth Gutiérrez. El equipo de investigación de ¡Siéntese Quien Pueda! sabe que, desde hace unas semanas, regresó a este lugar, y que hace días, luego de que William regresara de España, la pareja volvió a convivir bajo el mismo techo”, dijo.