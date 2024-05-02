William Levy publica foto con su hija y dedica mensaje a su primogénito tras polémica con ‘Ely’ Gutiérrez

Video ¿William Levy dará manutención a Elizabeth Gutiérrez? A esto estaría obligado legalmente

A casi un mes de la polémica que se desencadenó cuando Elizabeth Gutiérrez hizo publica su separación definitiva de William Levy, el actor cubano dedica a sus hijos emotivos mensajes.

Aunque hasta el momento no ha concedido una entrevista oficial en la que cuente el lado de su historia tras su ruptura, William Levy se ha manifestado a través de sus redes sociales, donde ahora compartió una fotografía junto a su hija Kailey, de 14 años.

Aunque es una imagen pasada, editada por una de las seguidoras del actor, el retrato cobra relevancia después de que El Gordo y La Flaca hizo públicas imágenes de una de las visitas que la policía hizo a la casa de la expareja durante uno de los altercados domésticos que protagonizaron meses antes de su separación.

William Levy publica foto con su hija tras polémica. Imagen William Levy/Instagram



En dicha grabación, Kailey acusa a su padre frente a los oficiales de tener a una mujer dentro de su casa. Además, aseguró que, para que ella no pudiera ver a la persona dentro de su habitación, el actor supuestamente la empujó.

El video puso en evidencia un supuesto distanciamiento entre padre e hija, pues, incluso, la misma Elizabeth Gutiérrez señaló que presuntamente Levy no ponía atención en las necesidades de la adolescente.

Ante las especulaciones que surgieron en redes sociales sobre que la menor le “temía” a su padre, el presentador Lucho Borrego reveló que, durante una plática con William, este manifestó inconformidad.

“El que mi hija tenga miedo supuestamente de compartir conmigo, pero una semana después de los hechos yo estoy con ella, y eso ha salido registrado en los medios de comunicación, ¿suena lógico?’”, reclamó el cubano.

En las mismas historias de Instagram que publicó el pasado 1 de mayo, William Levy dedicó a su hijo Christopher Levy, de 18 años, un mensaje.

El mensaje que William Levy dedica a su hijo tras separación de Elizabeth Gutiérrez. Imagen William Levy/Instagram



“No se puede detener a quien quiere triunfar", se lee sobre una imagen que hace referencia a la final de béisbol a la que se enfrentará el joven. "Vamos. Uno más cerca".

De acuerdo con una fuente citada por People en Español, Christopher, al igual que su hermana, habrían tomado partido en la separación de sus padres, pues mientras Kailey habría tomado la decisión de mudarse junto a su mamá, el joven se quedaría con su papá.

“(Elizabeth) vive en un apartamento con la niña. El niño (está) con su papá, él dijo: ‘Yo no dejo a mi papá solo’”, indica la reseña de la revista.

En las escasas declaraciones que William Levy ha compartido a través de redes sociales o de terceros, ha manifestado que guardará silencio pese a los ataques pues su intención es cuidar la salud mental de sus hijos.