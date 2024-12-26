Hija de Dulce se habría negado a cumplir sus últimos deseos: “Ni siquiera la maquillaron”

En medio del hermetismo que envuelve la muerte de la cantante Dulce trascendió que supuestamente su hija, Romina Mircoli, se negó a cumplir los últimos deseos de su madre.

La actriz mexicana Ofelia Cano desmintió ante Javier Ceriani que Dulce se fue peleada con su hija como se ha especulado en las últimas horas. Sin embargo, señaló que, debido a que no le gusta la exposición pública, Romina habría decidido que no hubiera funeral, describiendo el actuar de la mujer de 37 años como “egoísta”.

“No, no, definitivamente no (se fue peleada con su hija). Lo que sí es que yo sí anticipé esto que iba a pasar porque Romina evita a la gente. A Romina nunca le gustó estar expuesta en los medios”, dijo este 26 de diciembre en el show de YouTube del presentador argentino.

“Por eso nunca va a dar la cara. A Romina era raro que la vieras en una presentación de Dulce. Romina, lo que menos quería era estar expuesta. Creo yo que Romi actuó de una manera egoísta, no sé si su papá, Luis Mircoli, la asesoró para que esto se hiciera de esta manera, pero por supuesto que no es merecido. Dulce merecía que sus fans y sus amigos la viéramos, la despidiéramos, la honráramos e hiciéramos guardia”, agregó.

Cano lamentó que el cuerpo de su “comadre” fuera “resguardado en la funeraria” y que no tuviera un funeral, sobre todo, porque Dulce tenía “guardado un vestido” para el día en que falleciera.

“Nos hubiera encantado que recorriera toda la Ciudad de México el cuerpo de mi comadre, haberse despedido como ella quería. Ella tenía, de hecho, un vestido”, dijo sin poder contener las lágrimas.

“Ella quería que la vistieran… tenía un vestido especialmente… ella dijo: ‘cuando me muera, yo quiero que me pongan este vestido’ que compró no sé si en Turquía”, insistió.

¿Por qué no se habría cumplido la última voluntad de Dulce?

Sobre la razón por la que no se habría cumplido la última voluntad de Dulce, la actriz de ‘Mañana es para siempre’ señaló que, posiblemente, fue por falta de comunicación entre la intérprete de 'Lobo' y su hija.

“Yo creo que esta comunicación le faltó tenerla a Romina y a ella. Esa petición, creo yo, debió habérsela hecho a Romina y como no lo hizo, Romina no lo sintió, pero es lo que yo creo. Sé que ni siquiera la maquillaron… No se cumplió su voluntad”, expresó.

Y, aunque Ofelia Cano señaló que no juzgaría las decisiones de la hija de Dulce, describió como “inmerecida” la manera en que la estrella de las telenovelas está siendo despedida.

“No podemos culpar a Romi. Nunca en la vida lo voy a hacer porque yo la quiero mucho, pero nadie sabemos qué es lo que pasa por la mente de Romina. Está ahí (con ella) su papá, está su marido, entonces, no te puedo decir más, pero es inmerecida la manera en como mi comadre se fue y no tuvo el tiempo de que la despidiéramos. Yo estoy en Guadalajara esperando que me hablen, pero mañana me voy a la Ciudad de México a su misa”, dijo.

Hermana de Dulce estaría sufriendo

Por último, Ofelia Cano reveló que las más afectadas con la muerte de Dulce serían su hermana Isabel y su sobrina Lizbeth, quienes habían estado "muy cerca" de la actriz y hubieran deseado que fuera enterrada junto a su madre en Matamoros, Tamaulipas, México. Mientras que sobre el supuesto interés de Romina por el testamento de su madre, la actriz alegó que su comadre tenía todo en orden.

"Escuché un comentario, que Romina había preguntado por el testamento, pero mira, podemos decir mil cosas, pero Dulce tenía muy claro lo que ella quería y para quién iba destinado y cómo se destinaba".

