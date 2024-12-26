Revelan última voluntad de la cantante Dulce: tenía "mucha fe" en recuperarse

Video ¿De qué murió Dulce? Esto se sabe de las enfermedades que padecía

El famoso vidente de las estrellas, Jorge Flores, reveló la última voluntad de la cantante Dulce, quien falleció inesperadamente a los 69 años el 25 de diciembre cuando se recuperaba de una complicada operación de “decorticación pleuropulmonar” a la que había sido sometida el 9 de diciembre.

El mejor amigo de la intérprete de ‘Lobo’, aseguró que Dulce tenía “grandes planes todavía” y que, pese a que tuvo que cancelar algunas presentaciones por cuestiones de salud, “tenía mucha fe” en recuperarse ya que la “palabra ‘derrota’ no existió nunca” para ella.

“En la mañana me habló la señora que la cuidaba en el hospital y me dio la noticia, que a las 9 de la mañana o 9:30 que se había ido. La palabra muerte no me gusta decirla”, contó a la periodista María Luisa Valdés Doria el 25 de diciembre.

Jorge insistió en que los problemas de salud de Dulce comenzaron en marzo, cuando le descubieron un tumor "encapsulado en el riñón" y, aunque su amiga continuó con su vida, tuvo una recaída que la llevó al hospital donde le descubrieron "tumores de cáncer" en el pulmón.

"Yo hablaba por teléfono cuando podía hablar con ella. Después perdí el contacto con ella como una semana, y ya me dijo su asistente que había muerto la mañana del día de hoy... Me da esta noticia y yo.... tenía la ilusión mentalmente, aunque mi corazón me decía que se iba a ir, porque esta enfermedad la tenía hace mucho tiempo, nada más que lo supo hasta después", agregó.

La última voluntad de Dulce

Aún incrédulo por la repentina muerte de su amiga, el famoso vidente reveló la última voluntad de Dulce.

“Que la enterraran junto a su mamá en Matamoros”, dijo sin dar más detalles, ya que explicó, Romina Mircoli, única hija de la cantante, “tiene muy hermético esta mujer todo”.

“Lo primero por lo que preguntó fue por el testamento”, sentenció.

Jorge Flores era uno de los mejores amigos de la cantante Dulce. Imagen Mezcalent



De acuerdo con reportes de Televisa Espectáculos, la cantante Dulce será cremada este jueves 26 de diciembre, ya que ese habría sido su último deseo. Hasta el momento, su familia no ha dado detalles sobre su último adiós ni el lugar donde descansarán sus restos.

Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, falleció el 25 de diciembre en un hospital al sur de la Ciudad de México. La cantante había sido hospitalizada desde principios de diciembre por una "neumonía" que se complicó y supuestamente afectó severamente sus riñones.