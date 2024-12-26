Dulce preparó su testamento cuando supo que tenía un tumor: esto le habría heredado a su hija

Video Dulce ya está con el amor de su vida, Gonzalo Vega: así fue su historia de amor

Dos semanas antes de someterse a la cirugía en la que le sería extirpado, la intérprete de ‘Muñeca’ se dedicó a organizar sus asuntos personales, consciente de la gravedad de su enfermedad.

“Cuando te dicen que tienes un tumor significa que te puedes ir, de hecho hasta que te abren y sacan el tumor, se sabe qué grado de daño tiene tu organismo. Entonces, la posibilidad de morir ahí está y sí, me apuró a poner mis papeles en orden, para que nadie batalle si me pasa algo”, reveló en ‘De Primera Mano’ el 20 de mayo.

Aquella ocasión Dulce aseguró que, aunque se apuró a poner todos sus asuntos legales en orden, no le preocupaba tanto cómo repartiría sus bienes, pues su única heredera sería su hija Romina Mircoli.

“ Solo tengo una hija y no tengo que andar repartiendo nada”, señaló.

Lo que le habría heredado a su hija

Dulce no entró en detalles sobre el contenido de su testamento al periodista Gustavo Adolfo Infante. Sin embargo, en mayo de 2023 , la cantante compartió con locutora Cora Nelda González lo que le heredaría a su hija el día que tuviera que partir.

“Yo te puedo dar mañana todo lo que tengo, no me importa, porque lo más importante lo tengo puesto, lo más importante me lo dieron en la cuna y yo mientras pueda cantar yo voy a vivir en cualquier país”, resalto´.

“Es mi voz la que se queda, de hecho, ahorita le estoy haciendo a mi hija un contenido de todas mis voces, sin música de ningún tipo para que el día que ya no esté, si alguien le da 10 pesos por la voz de su mamá, para hacerla en cumbia o en ranchero, pues que ella tenga esa herencia, lo que le dure… eso es lo que yo le puedo dejar de mí, con lo que su madre se abrió camino en la vida, con ese milagro, que es un don, que Dios sabe a quién se lo da y porqué”, concluyó.

