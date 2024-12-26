Dulce no tuvo funeral por decisión de su hija: se revela dónde reposarán sus cenizas

Video Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

Dulce murió la mañana del 25 de diciembre debido a las complicaciones de la metástasis en el pulmón que padecía, confirmó Roberto Hernández, amigo cercano de la cantante.

Los restos mortales de la estrella de la música fueron recogidos por una carroza fúnebre de lujo por la tarde y fue llevado a una reconocida funeraria de la Ciudad de México. Sin embargo, no hubo funeral por decisión de su única hija, Romina Mircoli.

De acuerdo con información que el reportero Hugo Trujillo de Televisa Espectáculos dio en '¡Cuéntamelo ya!' este 26 de diciembre, "en punto de las 12 del día comenzó la cremación del cuerpo de Dulce, esto nos lo dijo Iván Cochegrus, quien llegó minutos antes de las 12 justamente para poder despedirse de su amiga".

Según explicó, "el cuerpo estuvo en resguardo" hasta el mediodía de este 26 de diciembre para ser incinerado.

" No se abrió ninguna capilla, no se alquiló ninguna capilla, simplemente se quedó en resguardo hasta este momento (…) Así lo decidió su hija Romina, que no iba a haber nada, que solamente a los familiares y a las amistades más cercanas se les va a convocar a una misa, pero que tiene también el carácter de privado", informó.

¿En dónde reposarán los restos de Dulce?

Trujillo compartió, según la información que le proporcionó Iván Cochegrus, que será Moisés González, el yerno de la también actriz, quien recogerá las cenizas y las llevará al domicilio de la afamada artista momentáneamente, pues sus restos reposarán en su tierra natal.

"Se trasladarían a Monterrey y de ahí se irían a la frontera ahí donde también descansan los restos de los papás de Dulce, ahí quería estar y ahí va a ser el destino final", señaló el reportero en el show.