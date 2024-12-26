Dulce

Dulce no tuvo funeral por decisión de su hija: se revela dónde reposarán sus cenizas

Tras la sorpresiva muerte de la cantante Dulce, Romina Mircoli decidió no llevar a cabo un funeral para su madre y se dio a conocer que fue cremada. Esto es lo que se sabe.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

Dulce murió la mañana del 25 de diciembre debido a las complicaciones de la metástasis en el pulmón que padecía, confirmó Roberto Hernández, amigo cercano de la cantante.

Los restos mortales de la estrella de la música fueron recogidos por una carroza fúnebre de lujo por la tarde y fue llevado a una reconocida funeraria de la Ciudad de México. Sin embargo, no hubo funeral por decisión de su única hija, Romina Mircoli.

PUBLICIDAD

Más sobre Dulce

Hija de Dulce encuentra macabro objeto en su auto y queda en shock: ¿brujería?
0:57

Hija de Dulce encuentra macabro objeto en su auto y queda en shock: ¿brujería?

Univision Famosos
Hija de Dulce revela entre lágrimas que recibió “amenazas de muerte”, ¿quién estaría detrás?
2 mins

Hija de Dulce revela entre lágrimas que recibió “amenazas de muerte”, ¿quién estaría detrás?

Univision Famosos
Nieto de Dulce ya sabe que murió: su madre narra cómo fue el emotivo momento
0:54

Nieto de Dulce ya sabe que murió: su madre narra cómo fue el emotivo momento

Univision Famosos
Actriz de Soñadoras revela que presintió la muerte de Dulce: “Siento las cosas”
2 mins

Actriz de Soñadoras revela que presintió la muerte de Dulce: “Siento las cosas”

Univision Famosos
Famosa actriz reacciona tras hija de Dulce acusarla de “traición” por audios filtrados: “Soy Judas”
2 mins

Famosa actriz reacciona tras hija de Dulce acusarla de “traición” por audios filtrados: “Soy Judas”

Univision Famosos
Hija de Dulce hace sorpresiva revelación sobre el nieto de la cantante: “Estoy muy preocupada”
2 mins

Hija de Dulce hace sorpresiva revelación sobre el nieto de la cantante: “Estoy muy preocupada”

Univision Famosos
Hija de Dulce acusa “traición” de actriz que filtró audios de ella: ¿ya le pidió perdón en privado?
1:05

Hija de Dulce acusa “traición” de actriz que filtró audios de ella: ¿ya le pidió perdón en privado?

Univision Famosos
Difunden desgarradora foto de Dulce en el hospital antes de morir: su hija reacciona
3 mins

Difunden desgarradora foto de Dulce en el hospital antes de morir: su hija reacciona

Univision Famosos
Hija de Dulce enfrenta a Ofelia Cano por audios filtrados: “Tenía un propósito negativo”
3 mins

Hija de Dulce enfrenta a Ofelia Cano por audios filtrados: “Tenía un propósito negativo”

Univision Famosos
Amigo de Dulce da la cara tras ventilarse que filtró los audios donde Romina habla mal de su madre
3 mins

Amigo de Dulce da la cara tras ventilarse que filtró los audios donde Romina habla mal de su madre

Univision Famosos

De acuerdo con información que el reportero Hugo Trujillo de Televisa Espectáculos dio en '¡Cuéntamelo ya!' este 26 de diciembre, "en punto de las 12 del día comenzó la cremación del cuerpo de Dulce, esto nos lo dijo Iván Cochegrus, quien llegó minutos antes de las 12 justamente para poder despedirse de su amiga".

Según explicó, "el cuerpo estuvo en resguardo" hasta el mediodía de este 26 de diciembre para ser incinerado.

" No se abrió ninguna capilla, no se alquiló ninguna capilla, simplemente se quedó en resguardo hasta este momento (…) Así lo decidió su hija Romina, que no iba a haber nada, que solamente a los familiares y a las amistades más cercanas se les va a convocar a una misa, pero que tiene también el carácter de privado", informó.

¿En dónde reposarán los restos de Dulce?

Trujillo compartió, según la información que le proporcionó Iván Cochegrus, que será Moisés González, el yerno de la también actriz, quien recogerá las cenizas y las llevará al domicilio de la afamada artista momentáneamente, pues sus restos reposarán en su tierra natal.

"Se trasladarían a Monterrey y de ahí se irían a la frontera ahí donde también descansan los restos de los papás de Dulce, ahí quería estar y ahí va a ser el destino final", señaló el reportero en el show.

Entre los datos que también se dieron a conocer, Cochegrus señaló que la tarde del 24 de diciembre pudo convivir con su amiga y la vio "bien". También dijo que la intérprete de 'Tu Muñeca' había iniciado su tratamiento de quimioterapia.

Relacionados:
DulceEnfermedad del cáncer Muertes de famososMuertesCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD