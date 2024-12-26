Ningún familiar habría acudido al último adiós de Dulce: esta sería la razón

Video Revelan causa de muerte de Dulce: así fueron sus últimos días

El cuerpo de Dulce fue incinerado a mediodía del jueves 26 de diciembre en una agencia funeraria al sur de la Ciudad de México. Sin embargo, desde muy temprano se reportó que ningún familiar acudió a su último adiós.

El empresario Rafael Herrerías aseguró que pese a sus intentos por comunicarse con Romina Mircoli, hija de la intérprete de ‘Lobo’, no obtuvo respuesta, por lo que optó por presentarse en la funeraria para despedir a su amiga, pero tampoco tuvo éxito porque estaba "cerrada".

“Quiero hablar con Romina. Le estuve marcando y no tuve suerte”, declaró la noche del 25 de diciembre a Edén Dorantes a las afueras de la funeraria.

Al igual que el empresario mexicano, Guillermo Rebolledo, quien se identificó como expareja y representante de Dulce, señaló que nadie de la familia de la artista se encontraba en la funeraria.

“ Nadie, nadie, nadie. No hay manera. Nadie (de la familia ha llegado). Nada más está una amiga de ella”, comentó al reportero.

La cantante Dulce no fue velada por sus familiares

Este jueves 26 de diciembre, Televisa Espectáculos reportó que en la funeraria donde sería cremada Dulce no había ninguna sala identificada con su nombre ni indicaciones específicas por parte de sus familiares.

En medio del hermetismo que envuelve el último adiós de Dulce, en ‘Sale el Sol’ se informó que ningún familiar de la cantante, es decir, su hija Romina, su yerno Moisés y su nieto Leonardo, “acudirían a la funeraria a despedirla” y explicó presuntamente por qué.

“Llegó un joven llamado Marvin Olvera, quien aseguró que llevaba parte de la asistencia personal de Dulce en los últimos dos años, era presidente de su club de fans, confirmó que la familia no estaba adentro de la funeraria y de cierta manera lo iban a llevar todo bajo estas circunstancias de discreción”, contó el reportero Marco Mejía.

“Tengo entendido que únicamente se está planeando una misa", agregó.

Por otro lado, Ofelia Cano, una de las mejores amigas de Dulce, compartió con la prensa que, supuestamente Romina Mircoli “dio la indicación que los amigos no asistieran en este momento”, ya que más adelante se le realizaría una misa en su honor.

Cenizas de Dulce serán trasladadas a la Basílica de Guadalupe

Este 26 de diciembre, Manuel Ramírez, director general de J. García López, donde se encuentran los restos de Dulce, informó que las cenizas de la cantante permanecerían en la agencia funeraria hasta “el día de mañana” por órdenes de la familia y que posteriormente serían trasladadas a la Basílica de Guadalupe.

“El día de mañana saldrán de aquí las cenizas de la señora Dulce rumbo a la Basílica de Guadalupe para celebrar una misa a las 18:00 horas (hora local) en honor a Dulce. Esa es la información que la familia me ha instruido darles”, expresó a Televisa Espectáculos.