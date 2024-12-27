Hija de Dulce “no estaba lista” para ver morir a su mamá: esto habría revelado en triste mensaje

En medio del hermetismo que envuelve la muerte de la cantante Dulce, su hija Romina Mircoli Noeggerath se habría pronunciado a través de un mensaje que publicó desde su supuesta cuenta de Instagram.

La madrugada del 27 de diciembre, la mujer, de 37 años, habría publicado una fotografía de su madre junto a su nieto Leonardo, denotando con sus palabras el inmenso dolor que enfrentaría por su repentino fallecimiento.

PUBLICIDAD

“No tengo en mi corazón más que agradecimiento con Dios. No pude haber tenido mejor mamá. Sé que hoy no paro de llorar. Y quizás no pare nunca. Pero en estos difíciles momentos solo puedo decir gracias”, habría escrito en su perfil privado.

En el mensaje, la hija de Dulce también destacaría el parecido que su hijo tendría con su abuela. Incluso, habría hecho énfasis en que se sentiría “en paz” por haber estado a su lado en sus últimos momentos.

“Tú me creaste y vivirás en mí, como vivirás a través de mi hijito que tiene tus mismos ojitos. Tengo la paz de haber estado hasta el final a tu lado. Pasaré todas las pruebas difíciles sin importar en que forma vengan, de la misma manera que en vida afrontaste todo por mí”.

En el extenso mensaje, Romina Mircoli subrayaría que la partida de Dulce fue sorpresiva a tal punto de que “no estaba lista”.

Dulce y su hija Romina. Imagen Dulce / Instagram



“No estaba lista mami. Tú tampoco. Para esto nunca nadie lo está. No termino de aceptar que jamás volveré a escucharte. Jamás volveré a verte. Jamás volveré a sentir el calor de tu abrazo ni el olor de tu cabello. Abrazo tu ropa y me ahogo en llanto. Te necesito”, señalaría.

En medio del inmenso dolor que estaría afrontando, Romina Mircoli señala en el presunto texto que honraría su memoria en la vida de su nieto e intentaría salir adelante.

“Pero ahora que me toca ser a mí la mamá y no puedo más que ser fuerte. No me puedo derrumbar. Mi chiquito extrañará mucho a su Abu. Esa Abu que dio todo por nosotros y era amor sin límites e incondicional”.

PUBLICIDAD

“Me siento perdida sin ti. Pero sé que estarás conmigo para siempre sin importar el lugar donde te encuentres. Te amo mamá”.

El texto, que aparentemente escribió la hija de Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas, mejor conocida como Dulce, fue compartido en Instagram. A la publicación, que permanece como privada, reaccionó Marvin Olvera, hombre que se identificó ante la prensa el 26 de diciembre como asistente personal de la intérprete de ‘Lobo’.

Dulce, falleció el 25 de diciembre en un hospital al sur de la Ciudad de México. La cantante había sido hospitalizada desde principios de diciembre por una "neumonía" que se complicó y supuestamente afectó severamente sus pulmones.