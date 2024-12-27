Dulce sentía “miedo” poco antes de morir: estas habrían sido sus últimas palabras

Video ¿Dulce y su única hija estaban distanciadas? Amigos de la cantante hablan de su relación

La cantante Dulce habría expresado su “miedo” a no salir delante de la enfermedad que la aquejaba y del fuerte tratamiento que enfrentaba tras una operación de “decorticación pleuropulmonar”.

Horas antes de fallecer por un presunto cáncer pleuropulmonar, Dulce compartió una íntima cena de Navidad en compañía de su hija Romina y del productor Iván Conchegus, a quien la intérprete de ‘Lobo’ le habría expresado sus temores.

PUBLICIDAD

“Romina, dos días antes me dijo que podía visitarla, que le hacía muy bien. A mí me tocó el 24. Le llevé lo tradicional de una cena navideña: romeritos y bacalao. Le dije: ‘No puedes pasar una Navidad triste’. Aunque iba a estar solo una hora, terminé quedándome hasta las 8 de la noche. Platicamos, se levantó de su cama, se sentó y pasó al reposet”, compartió en ‘Sale el Sol’ el 26 de diciembre.

“En un momento que Romina bajó a tomar un café y nos quedamos solos, me dijo: ‘Tengo miedo’. Le respondí: ‘Amiga, tú eres una guerrera de Dios y vas a salir adelante, así que no te preocupes’”, agregó e hizo énfasis en que "no había indicios" de que fuera a morir. "Su cuerpo, su piel, su cabello, todo parecía estar bien. Incluso los médicos estaban optimistas sobre su evolución", concluyó.

Tumor maligno que tenía Dulce “era enorme”

El presentador Gerardo Medina compartió en el programa de Maxine Woodside imágenes inéditas del enorme tumor que cubría el riñón de la cantante y que le fue extirpado a finales de abril por ser maligno.

“Vean nada más como envuelve al riñón el tumor. Era un tumor enorme”, expresó Medina mientras mostraba imágenes de los estudios de la actriz en la emisión de ‘Todo para la mujer’ del 26 de diciembre.

“Con una célula que se quede en tu cuerpo se puede correr al sistema linfático, se puede correr a los huesos, al pulmón (…) Estamos esperando el parte médico para poder decir, los amigos queremos saber, de qué realmente falleció Dulce. La apreciación de que pudo haber sido un cáncer pleuropulmonar es porque estaba muy pegado al pulmón el tumor canceroso y por una lógica básica las células se pueden compartir”, sentenció.

PUBLICIDAD

El 26 de diciembre el productor Iván Cochegrus reveló a ‘Sale el Sol’ que Dulce enfrentó un “cáncer próximo a la pleura” por lo que en sus últimos días llevaba un tratamiento de “quimioterapia”.