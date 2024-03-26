Hija de Bárbara de Regil dice que si compra "en dólares, gasta menos" y desata polémica

Video "Fingimos para la cámara": la respuesta de Bárbara de Regil a quienes preguntan cómo se lleva con su hija Mar

Mar, la hija de Bárbara de Regil, ha generado controversia nuevamente en las redes sociales al explicar su filosofía sobre gastos.

La influencer se unió a la tendencia de TikTok llamada ‘Girl Math’, donde las mujeres comparten argumentos humorísticos para justificar sus hábitos de consumo.

Hija de Bárbara de Regil desata polémica

En un video publicado en su cuenta de TikTok el 22 de marzo, la joven de 22 años aparece junto a Fernando Schoenwald, esposo de Bárbara de Regil, quien la adoptó oficialmente en 2022.

Mar sostiene que lo que gasta en compras y maquillaje no es un gasto, sino una inversión en sí misma porque le hace sentir bien.

Además, Mar afirma que estos gastos la ayudan internamente de manera más rápida que asistir a terapia. También comparte un consejo financiero peculiar: "si paga con tarjeta, no siente" el dinero de la misma manera.

Considera invitar a una amiga a tomar café como un trueque, ya que en algún momento ella también lo hará y sería como devolverle su dinero.

Agregó que "si está en dólares, gasto menos, porque no se siente, porque es como '20 dólares' y no sientes tal cual el dinero como en México".

En respuesta a este discurso, Schoenwald concluye que él es el afectado en todos los ejemplos, ya que es quien cubre los gastos de Mar, y le aconseja que “necesita ir a terapia”.

Critican

en redes consejos de Mar de Regil sobre finanzas

El video de Mar de Regil se volvió viral en diferentes plataformas donde los usuarios debatieron sobre la importancia sobre educación financiera.